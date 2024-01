Después de calificar como una simulación del precandidato de Morena a gobernador, la promoción realizada en eventos públicos pagados con recursos del erario, el aspirante a candidato a gobernador del PRI-PAN-PRD-PSI, Eduardo Rivera Pérez, reveló que solicitó medidas de protección rumbo al proceso electoral del domingo dos de junio.

Además, subrayó que el comunicado de las diligencias de la alianza un "Mejor Rumbo para Puebla", publicado la víspera, es correcto.

"Respecto al comunicado que realizaron las diligencias de los partidos políticos. Yo quiero indicar que es muy preciso, es una simulación (la realizada por el) precandidato de morena; el señor Armenta se presente a eventos oficiales para promocionarse o para que lo promocionen. A la gente hay que decirle la verdad".

Recapituló que cuando una persona es precandidato, no puede estar en eventos oficiales que se organizan con recursos públicos a donde se promociona o lo promocionan, "entonces lo que dicen las diligencias de los partidos políticos es correcto".

Durante el registro de los precandidatos al Senado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que este tipo de promoción oficialista es una simulación y una mentira más de cómo se está conduciendo Morena en el proceso electoral.

Recordó que, previamente a la selección de los precandidatos, los morenistas se dedicaron a pintar bardas y a publicitarse en espectaculares de manera "abismal", al margen de la ley y sin ninguna fiscalización.

"Entonces me parece adecuado el comunicado de las diligencias a donde piden piso parejo en este proceso electoral".

Rivera Pérez dijo confiar en la actitud del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, como siempre lo ha realizado siendo un factor de unidad.

"Confío que el gobernador ha sido un hombre de paz, ha sido un hombre de unidad, ha sido un hombre de siempre privilegiar el buen entendimiento y el diálogo. Yo confío en el gobernador qué va a hacer ese factor de unidad, que él mismo ha expresado en el proceso electoral".

Recordó que para no dar doble cachuchazo, se separó del cargo de presidente municipal definitivamente para ser, el precandidato de "Mejor Rumbo para Puebla".

Precaución

Eduardo Rivera subrayó que el estar custodiado durante este proceso electoral es un derecho que tienen todas las y los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, después del proceso del domingo 2 de junio.

"Está dentro de nuestros derechos como ciudadanos y como precandidatos, y por supuesto, es una necesidad adecuada para este proceso electoral salvaguardarnos, no solamente la integridad de mi persona, sino de todos aquellos candidatos y candidatas y precandidatos que así lo soliciten, en mi caso sí lo he solicitado y me parece que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobernación está tomando acciones".