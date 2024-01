Al asistir a la toma de protesta de los Promotores para la Transformación en Puebla, Rodrigo Abdala se pronunció por seguir enarbolando y promoviendo los valores que dieron origen al Movimiento de Regeneración Nacional: No mentir, no robar, no traicionar. Al mismo tiempo, reconoció la madurez política y el sentimiento de unidad que impera dentro del partido para lograr resultados positivos en los eventos de los próximos meses.

Rodrigo Abdala reafirmó su compromiso con sus compañeras y compañeros de causa, con Claudia Sheinbaum, Alejandro Armenta y, por supuesto, con los ciudadanos de Puebla.

En la toma de protesta de los Promotores para la Transformación, Alejandro Armenta habló sobre las oportunidades para las y los poblanos de consolidar un gobierno transformador. El senador de la República, al igual que la presidenta del Comité Estatal, Olga Romero, invitaron a los simpatizantes del movimiento a luchar por la unidad y el trabajo en conjunto.