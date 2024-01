El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador, Eduardo Rivera Pérez, al referirse a la salida de la bancada priista al interior del Congreso del Estado, conformada por Jorge Estefan Chidiac, Adolfo Alatriste, Enrique Rivera, Laura Zapata y Norma Reyes, indicó que cada quien es responsable de sus decisiones y de sus acciones, y cada quien le tiene que rendir a la opinión pública las razones de sus decisiones y de sus acciones.

"Lo más cómodo es echarle la bolita a otros, yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago, y aquellos que me señalan en ese sentido, asuman responsabilidad de sus decisiones de sus acciones y que le den la cara a los priistas y a los ciudadanos de las mismas, pero no me quieran echar a mí una bolita que no me corresponde".

Eduardo Rivera recapituló que, como aspirante a candidato de cuatro fuerzas políticas, es respetuoso de las decisiones de las dirigencias, tanto a nivel nacional como estatal, pero además de ser respetuoso respalda y apoya las decisiones de esas dirigencias y reitero.

"No me quieran echar a mí la bolita, que no me corresponde, cada quien explique las razones ante la opinión pública y ante la militancia priista de sus decisiones y de sus acciones".

Pero aclaro que no va a entrar ese juego de calificativos por corresponderle seguir trabajando de frente con toda la militancia, con todos los simpatizantes, pero sobre todo también con todos los ciudadanos y ciudadanas y partidos que favorecieron la alianza.

"Yo creo que sí él valora y toma esa decisión, pues el que tiene que explicar es él, yo insisto es muy fácil excusarse y poner pretextos, y mejor poner la realidad sobre la mesa, pero son ellos los que tienen que explicar porque ellos tomaron la decisión. Yo creo que nadie les puso una pistola para que pudieran tomar esa decisión, ellos son los que tienen que explicar el por qué tomaron esa decisión".

Subrayó que como lo dijo en su mensaje, únicamente hay dos caminos, el candidato del PRI prefiere el camino de la congruencia, el del compromiso, el de construir un México y una mejor Puebla, aunque sabe que no es el camino más fácil, pero es el camino de la responsabilidad.