Las dirigencias estatales de Morena y Verde abrieron las puertas a los cinco diputados que abandonaron la bancada del PRI, pero aclararon que no hay nada firme sobre la integración a alguno de los dos partidos; Además criticaron el actuar del candidato del PAN.

En conferencia de prensa la dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garci Crespo señaló que los cinco legisladores se han portado a la altura, y fueron una oposición responsable, y la renuncia fue por cuestiones personales sin que haya un acercamiento con ellos para que se sumen al movimiento.

Jaime Natale Uranga indicó que la dirigencia nacional del Partido Verde ha invitado a Jorge Estefan, sin embargo, hasta ahora no hay nada firme.

Aseguró que mantiene buena relación con Jorge Estefan Chidiac, Enrique Rivera Reyes, Norma Shirley Cabrera, Adolfo Alatriste Cantú y Silvia Tanús, pues cada uno representa bien a su distrito.

Por ello, esa amistad que tiene con ellos, mencionó, es favorable para entablar diálogo con ellos y buscar sumarlos al Partido Verde Ecologista de cara a las elecciones de este año.

Cuestionan al PAN

La presidenta estatal de Morena al hablar de las denuncias del PAN, señaló “En Morena cumplimos con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, por eso hemos tenido el respaldo de la gente, porque no somos iguales, en el PAN están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano, a ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, critican siempre malas prácticas, pero acaban haciéndolas”.

Precisó que los panistas defienden “a un precandidato que dio la espalda a los poblanos al solicitar licencia por su hambre de poder y de servirse a él no al pueblo, dejó pasar esa oportunidad por su interés personal y por la misma razón dejó de la atención de las necesidades de nuestra capital”.

Acusó que el precandidato del PAN que ha orillado al personal del Ayuntamiento “a cometer delitos electorales por el uso de recursos públicos en su favor, ahí tienen la movilización de automóviles y personal en un acto proselitista en horario de trabajo”. Además de considerar que ese Acción Nacional “mentiroso y traidor, va en picada”.

Alfonso Bermúdez, representante ante los organismos electorales, señaló que existen 19 quejas presentadas en contra de Eduardo Rivera, entre otras irregularidades por el pegado de microperforados en vehículos del transporte público.