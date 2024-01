Presidentes municipales emanados del PRI, anunciaron la conformación de un grupo plural y abandonan las filas del tricolor, al aclarar que ninguno ha recibido amenazas, y su renuncia al partido se debe a que el partido ya no sigue los principios históricos.

En conferencia de prensa los presidentes municipales Emiliano Vázquez Bonilla, de Zapotitlán de Méndez; Manuel Orato Vélez de El Seco; Guadalupe Vargas Vargas, de Xicotepec; José Luis Márquez de Zacatlán, y Aurelio Flores Solano, Guadalupe Victoria se unieron al llamado del diputado sin partido Jorge Estefan Chidiac para separarse del PRI por el hecho de haber perdido los ideales del partido.

A nombre de los ediles, Guadalupe Vargas, manifestó su gratitud al partido, pero aclaró que fue el voto de los ciudadanos el que los llevó a gobernar sus municipios, por ello se debe a la gente.

Reconoció que fue diputada federal, dos veces presidenta municipal, y es el momento de salir con la frente en alto.

El presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez, rechazó que haya habido amenazas por parte del gobierno, pero destacó el trabajo coordinado con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, con la mayor inversión para el desarrollo rural.

Destacó el crecimiento en materia de turismo, apoyo en Bienestar, acciones que van a favor de la sociedad.

Renuncia Estefan

En tanto Jorge Estefan Chidiac, informó que los cinco legisladores entregaron su renuncia al Partido Revolucionario Institucional con lo cual se anula el proceso de expulsión que anunció Néstor Camarillo.

Reiteró que son cuatro los escenarios que evalúa sobre su futuro político, y expresó que una de las opciones es competir por un cargo de elección popular bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o Movimiento Ciudadano (MC), una vez que ambas fuerzas políticas le abrieron las puertas.

Manifestó que otra posibilidad es que se retire de la política siguiendo el camino emprendido por su compañera diputada, Silvia Tanús Osorio, quien anunció, en semanas pasadas, que se dedicará a la consultoría política al término de la legislatura.

Reconoció que una de las posibilidades es sumarme a la administración del gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, luego que el mandatario estatal le hizo una invitación abierta

“Voy a valorar cuatro cosas, no sé si hacer una pausa en la política y continuar solo como diputado y tengo que hablar con mi familia y con mi esposa, en una de esas sigo el ejemplo de Silvia Tanús de relajarme y disfrutar lo que me resta de vida con mis nietos, la otra es valorar las opciones políticas electorales que agradezco al Partido Verde que ya me dio hasta dos opciones”.