El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López aclaró que para formar un Grupo Plural se necesita que legisladores de dos o más partidos lleguen a un acuerdo, como ocurrió en el Senado de la República.

En entrevista el legislador aclaró además que los diputados que renunciaron al PRI no se han acercado para formar un grupo al interior de la legislatura, y reiteró que respeta la decisión de quienes se fueron y los que se quedaron.

Aclaró que en el caso del diputado Jorge Estefan Chidiac, dejó de formar parte del máximo órgano de gobierno en la LXI Legislatura debido a que este espacio es asignado para los coordinadores de una fracción parlamentaria formalmente constituida, y él está sin partido, y quien quedó con la representación legislativa fue Néstor Camarillo.

Insistió que en el Congreso de Puebla no existe la figura de “Grupo Plural” y para poder crearlo se necesita de dos o más partidos políticos y en este caso todos sus posibles integrantes abandonaron las filas del PRI, y hasta el momento nadie de otro partido ha decidido separarse de otro partido.

“Obviamente si ellos deciden formar un Grupo Plural, que hasta ahora no nos han notificado como tal, no nos han hecho llegar un oficio. Para ser un Grupo Plural se necesitan de dos partidos o más, no solo de uno porque de uno no se puede. Ya si ellos se pretenden formar como Grupo Plural seré respetuoso con los compañeros”.

Prioridad a la carrera judicial

Referente a la renuncia de los magistrados, dijo que esperarán que el gobernador Sergio Salomón envié las ternas para que en el pleno elijan a los nuevos integrantes.

Expuso que en los últimos nombramientos de magistrados lo que se ha visto que las propuestas son de personas que están vinculadas al poder judicial.

Señaló que se espera que las propuestas sigan siendo de personas vinculadas al poder judicial.