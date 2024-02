Al recordar que Inés Saturnino López Ponce, es postulación del PSI, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marcos Castro Martínez, dijo que al no existir ningún juicio judicial que puede evitar su participación en la contienda del dos de junio, "estaremos apoyando a todos los candidatos".

La serie de denuncias acumuladas, durante su gestión por violencia de género, interpuestas por regidoras de ese gobierno municipal, al igual que la revelación del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, sobre su participación en evitar la captura de un delincuente de un grupo delictivo, no evitarán la participación del impulsado por el Pacto Social de Integración (PSI).

El panista, indicó que ya charló con López Ponce y en la coalición están hablando para que este tipo de casos, "efectivamente no sean", pero también es importante indicar que los casos jurídicos han sido retirados y, hasta hoy, no hay ningún argumento para poder anular la candidatura.

"Sobre Inés Saturnino quiero comentar tres cosas en el PAN, sobre todo en esta coalición, estamos revisando de forma permanente estos casos y lo que de alguna manera está claro, es que si no hay alguna sentencia de manera formal alguna de sentencia judicial; entiendo que los procesos han sido cerrados o por lo menos archivados, y también es importante que vamos a tener claridad, que vamos a hacer todo lo posible de que haya una forma de buscar un modo más honesto de vivir, por supuesto, y tercero, también nos parece importante tener claridad que habrá algunos casos sobre todo a donde están fuera del alcance de ver este tipo de situaciones sobre todo en el caso del crimen organizado. Estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda en el PAN y en ninguna candidatura en el caso, es importante que no haya argumentos jurídicos que pueda evitar su participación".

Recapituló que si alguien no tiene un proceso judicial que lo limite, la coalición estará dando el apoyo a esa participación.