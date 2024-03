“Néstor Camarillo está cometiendo un fraude”, sentenció el precandidato a la gubernatura de Puebla por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Morales Martínez, por lo que se interpondrá una denuncia ante organismos electorales.

En rueda de prensa al visitar a la Universidad Iberoamericana, señaló que el candidato al Senado y expresidente estatal del Partido Revolucionario institucional (PRI), engañó con autonombrarse indígena para poder contender.

Néstor Camarillo Medina y Nadia Navarro Acevedo se habrían “autoadscrito” como personas pertenecientes a comunidades indígenas para ocupar las primeras posiciones del PRI al Senado de la República y la Cámara de Diputados en Puebla.

“A ver, yo soy indígena vengo de Santa Catarina los Reyes, no voy a negar mi origen, pero yo no vivo ahí, si soy indígena, pero siempre he vivido en Puebla y hoy (Néstor) presenta un documento de Zacapoaxtla”, dijo al señalar que la autoridad electoral está obligada a revisar e investigar.

Al respecto, la dirigente estatal de MC, Fedrha Suriano Corrales, indicó que se analiza presentar una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al saberse que Néstor Camarillo es originario de Quecholac y el documento que presenta es una constancia de Zacapoaxtla, donde manifiesta su origen indígena.

En el informe de “Análisis de la documentación presentada para acreditar Acción Afirmativa Indígena”, Néstor Camarillo señaló que cumple con los requisitos de acción afirmativa en favor de una comunidad vulnerable establecidos en el Acuerdo INE/CG625/2023 debido a que se auto adscribe a la comunidad náhuatl del Molino municipio de Zacapoaxtla, Puebla, desde hace 3 años.

El presidente del Comisariado del Ejido “El Molino" ubicado en la comunidad de El Molino, municipio de Zacapoaxtla, Puebla, pueblo identificado como comunidad náhuatl, fue la que emitió la constancia de pertenencia a dicha comunidad.

Nadia Navarro, señaló que pertenece a una comunidad indígena ya que conforme la constancia de residencia, su domicilio se ubica en Zacapoaxtla, Puebla.

Manifestó que es descendiente de personas indígenas de la comunidad, ya que acorde a la constancia, es considerada perteneciente a la comunidad por su participación en beneficio de la comunidad de forma activa para resolver problemas de la comunidad.

La constancia de pertenencia a la comunidad indígena fue emitida por el mismo Comisariado de El Ejido El Molino ubicado en la comunidad El Molino, perteneciente al municipio de Zacapoaxtla, Puebla.