No se vislumbran "nubarrones" para el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), sino un huracán, afirmó en entrevista Adrián Alcalá Méndez, presidente del organismo, aunque afirmó, “habrá INAI para siempre”.

En entrevista a Intolerancia Diario, durante visita a Puebla, también confió en que los actuales senadores de la república antes de que salgan en agosto designen finalmente a los comisionados faltantes.

Todo en medio de la amenaza de nubarrones o huracán, por la desaparición del organismo tras las propuestas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El pasado 10 de marzo cumplió tres meses al frente del organismo garante de la transparencia en México, presidencia que tomó en medio de una serie de bloqueos y ataques de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federal.

“Estamos viviendo momentos muy interesantes que seguramente trascenderán la vida política y jurídica de este país”, sostuvo.

Recordó como desde el 1 de abril de 2023 el pleno del INAI está incompleto, luego de que el Senado de la República sigue sin nombrar a dos comisionados, lo que llevó a no poder llevar a cabo sesiones de manera ordinaria.

Solo gracias a fallos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se logró la habilitación para poder sesionar con menos integrantes del cuórum legal, salvaguardando la tutela de derechos humanos.

Explicó que si la falta de designación se extiende hasta 2025, cuando la comisionada Blanca Lilia Ibarra, deje su cargo, podrían seguir funcionando tres comisionados, incluso hasta 2026, cuando la comisionada Román, también tenga que dejar su mandato constitucional.

“La fórmula que nos dio la Corte es para seguir funcionando de manera colegiada”, añadió.

-¿Están vislumbrando que seguirán los bloqueos, por eso se preparó?

-Yo lo que visualizo o visualizamos nosotros, lo hemos conversado los cuatro (comisionados), es que ojalá que exista un cumplimiento de parte del Senado de la República, porque los derechos humanos no pueden estar por encima de intereses políticos, de partido o de grupo.

“Lastimosamente no vemos que haya condiciones a designaciones de aquí a abril, quizá si en un periodo extraordinario antes de agosto cuando concluya la legislatura".

-¿Si crees?

-Si, tengo mucha fe, soy un hombre de fé pública- respondió entre risas.

Dijo estar convencido que si habrá designaciones antes de que concluya la actual legislatura a finales de agosto.

Asimismo, explicó que nunca tuvieron retraso, mientras se entró en la pausa de sesiones, ya que estuvieron trabajando los expedientes semana tras semana de manera privada.

De este modo, lograron que una vez que fueron habilitados por la SCJN, nada más se visibilizaron o legalizaron más de seis mil expedientes, como recursos de revisión, que estaban pendientes.

“No tenemos ningún rezago, los servidores y servidoras públicas que trabajan están muy comprometidas, de hecho estamos trabajando más que con los siete (comisionados)”, dijo al señalar que se está resolviendo antes de los 28 días hábiles las ponencias.

-¿También se vislumbran nubarrones, por las iniciativas presentadas por el presidente AMLO?

-No me atrevería a decir que es un nubarrón, me atrevería a decir que es un huracán, estamos hablando de un huracán.

El 5 de febrero el titular del poder ejecutivo presentó una serie de iniciativas, entre las que se encuentran la desaparición de organismos autónomos descentralizados como el INAI.

“En poco más de 500 renglones, desaparece organismos como el INAI. Ahora lejos nosotros de estar platicando o dialogando en las plataformas políticas sobre como fortalecer a los órganos autónomos o fortalecer los derechos de datos personales para proteger a la sociedad en general, estamos hablando de la prevalencia del INAI”, dijo.

Aseveró que está convencido que las instituciones si se deben de tocar, pero para mejorar, por lo que en ese sentido, están en espera de los foros que organizaron la cámara de diputados y senadores, para que sean escuchados con documentos y datos duros.

“Los legisladores conozcan de primera mano, cuál es la utilidad social de que una persona ejerza su derecho de protección de datos personales y si no es escuchado que exista una autoridad independiente".

-¿Hay INAI para rato?

-Hay INAI para siempre- finalizó.