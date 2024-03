La candidata a diputada federal de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, Nora Merino Escamilla, rechazó que haya un clima hostil para realizar las campañas en Puebla, como lo aseguró la aspirante del PAN, Carolina Beauregard Martínez, e indicó que se está viendo el rechazo a ese proyecto, y calificó de irresponsable estas declaraciones.

Luego de que la panista anunció que solicitaría protección ante presuntas amenazas que ha recibido, la candidata de Morena respondió que en 12 días de campaña, ni ella, o su equipo ha tenido problemas al caminar, porque ante todo está la tranquilidad de saber que se ha trabajado.

Nora Escamilla dijo que ellos apuestan a que se viva una campaña en ambiente de paz, de seguridad donde se puedan ir a encuentro con simpatizantes, pero además compartir con quien no simpatizan, que haya ese debate de ideas, porque ese el objetivo, el escuchar a la gente, no sólo lo bueno, sino también cosas que consideren malas.

Advirtió que los candidatos del PAN no pueden evitar que la gente no los quiera, y la gente les va a reprochar que en sus colonias no se sientan seguros, la falta de alumbrado, de pavimentación

La aspirante de la izquierda rechazó que haya grupos de Morena que, estén llegando a Puebla para desestabilizar el proceso electoral, y dijo que al hacer esas aseveraciones por parte del PAN se actúa de una forma irresponsable.

Insistió que los partidos que representa la derecha, han quedado mucho a deber, trabajo que no cumplieron es un tema social, y se debe escuchar a los ciudadanos.

Aseguró que ahora ocupan el tema para sacar raja política, la gente no los quiere porque no han cumplido, no han trabajado, el PRIAN no va a ganar.

Comentó que ahora los panistas reconocen que Eduardo Rivera no dejó segura la capital, ya que temen recorrer la colonias de un municipio gobernado por el PAN, entonces le deberían pedir la seguridad al presidente municipal Adán Domínguez, pero no sólo para ellos, sino para todos los ciudadanos que viven en las colonias populares.