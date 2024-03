Ahora, no solamente a la dirigencia estatal del (Partido Acción Nacional (PAN), liderada por Augusta Valentina Díaz Rivera Hernández, renuncian diputados sino también integrantes de la Comisión Permanente Estatal del PAN en Puebla. Esta tarde presentó su renuncia irrevocable Francisco Mixcoatl Chiquito.

El primero en dejar al PAN en la LXI Legislatura para pasarse al grupo Plural liderado por Jorge Estefan Chidiac, fue Eduardo Alcántara Montiel, sin abandonar las filas panistas.

Pero, la renuncia que cimbró al partido fue de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien se negó a contender por el Distrito IX Federal en los comicios del primer domingo de junio, después de ser anunciada oficialmente como uno de los estandartes que siempre ha defendido al PAN.

Luego el regidor panista Fernando Sarur Hernández evidenció que, al interior de su partido, ya se habían dado a familiares y hasta esposas las candidaturas, previo a la selección interna, al presentar su renuncia para aspirar a la reelección de una regiduría en los comicios de junio.

Pero la sorpresa también la causó el Yunquista, Carlos Montiel Solana, quien quería competir en el proceso interno estatal para abanderar el Distrito XVII.

Montiel Solana, a través de un comunicado con fecha del miércoles seis de este marzo, subrayó que derivado de la imposibilidad de concretar los acuerdos que trabajó y que lo perfilaban como candidato a una diputación local por el Distrito XVII, decidió apartarse para continuar sus esfuerzos y trabajo por Puebla respetando el proceso que el PAN implementó y siguiendo sus principios y valores que lo han guiado en su vida.

Está tarde Mixcoatl Chiquito presentó su carta de renuncia a la Comisión Permanente Estatal del PAN en Puebla, recordó que se unió a Acción Nacional porque defendía la democracia.

"Desde hace 20 años de militancia activa dentro del Partido Acción Nacional, he participado en la vida política municipal, y estatal, además de haber forjado una trayectoria política dentro del partido, siempre interesado por contribuir de manera positiva en el fortalecimiento de nuestra democracia y del tejido social de nuestr país".

Pero Mixcoatl Chiquito, aviva el fuego al subrayar que derivado de los valores de la ética la honestidad y la congruencia ha decidido alejarse del cargo que ostentaba con mucho orgullo.

"Desde valores como el de la ética, la honestidad, y la congruencia, presento formalmente mi renuncia al cargo como miembro de la Comisión Permanente Estatal del PAN en Puebla, efectiva desde el 20 de marzo de 2024. Esta decisión es el resultado de un minucioso análisis, desde mi postura personal, que va de la mano de los principios que considero fundamentales para la vida pública y para la participación política en este Estado".

Recordó que desde hace 20 años de militancia activa dentro del Partido Acción Nacional, ha participado en la vida política municipal, y estatal, además de haber forjado una trayectoria política dentro del partido, siempre interesado por contribuir de manera positiva en el fortalecimiento de la democracia y del tejido social de México.

"La realidad es que en estos momentos mi voto no representa ningún contrapeso, por ser el único miembro de la Comisión Permanente Estatal que se ha posicionado en contra de las designaciones e imposiciones que hoy el partido presenta como sus candidaturas, dejando completamente de lado a la militancia, considero que los métodos de selección no han sido los adecuados, que no estamos abriendo espacios a las nuevas generaciones, y nuevos perfiles, perfiles con trayectoria y éticamente profesional".