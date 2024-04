Al descartar que los ataques en su contra provengan de morenistas, el candidato a la alcaldía de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, José Chedraui Budid acusó que es la oposición la que está azuzando a suputos líderes y militantes de Morena para que hablen mal de él.



En entrevista, aseguró que es "guerra sucia" la que se emprendió en su contra y que esto se debe a que la alianza Mejor Rumbo por Puebla, integrada por PRI-PAN-PRD y PSI, "sabe que ya perdieron".



"No tengo la menor duda. Nosotros estamos trabajando de la mano de los y las diputados y senadores de Morena, así como con los fundadores y los presidentes municipales, quienes en su momento me otorgaron su respaldo", declaró al cuestionarle si la alianza opositora está movilizando a ciertos grupos políticos.



En esa tónica, el abanderado de Morena-PT- PVEM- Nueva Alianza y Fuerza por México, negó que se enfrente a "fuego amigo" y que su designación sea producto de una imposición.



Señaló que prueba de ello es la integración de su planilla de regidores y coordinadores, donde todas las corrientes están representadas.



"Es pura guerra sucia. Ya no tienen nada qué hacer. Ya perdieron y ya no sé qué más decir del tema", respondió Chedraui Budid tras la aparición de supuestos fundadores del Moviento de Regeneración Nacional, quienes siguen inconformes con su nombramiento como candidato en Puebla capital.