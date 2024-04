Diputado César Enrique Hernández Mota, Representante Legislativo de Movimiento conminó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar la seguridad de todos los candidatos en los 217 municipios del estado, y no permitir que los criminales se metan en las elecciones.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el legislador presentó el documento en el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto Nacional Electoral, Instituto Estatal Electoral y a los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios, para implementar y reforzar acciones, protocolos y estrategias de seguridad y protección para las candidatas y los candidatos que participan en el proceso electoral 2023-2024.

Al hablar en tribuna el legislador señaló que las elecciones del 2 de junio serán determinantes para la democracia del país, y es vital que las autoridades competentes, implementen acciones, protocolos, medidas y estrategias en materia de seguridad para los candidatos.

El legislador indicó que se tienen que garantizar elecciones seguras y democráticas, que sean pacíficas, y los diputados no se pueden quedar de brazos cruzados.

“La democracia no puede estar en peligro por unos cuantos malandros, unos cuantos sujetos, no se puede tener delincuentes dentro, ex presidiarios que dirijan un partido político, y hay que alzar la voz y defender la democracia”