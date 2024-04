Ante las críticas de la oposición sobre que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es fallida, el candidato a gobernador de "Sigamos Haciendo Historia", Alejandro Armenta Mier, reviró que para el Partido Acción Nacional (PAN) la seguridad ha sido un negocio y que en Puebla han mostrado “ineptitud” para combatir a la delincuencia organizada.

Durante su paso por el municipio de Xicotepec de Juárez, arremetió en contra de su principal oponente, el panista Eduardo Rivera Pérez, al asegurar que es responsable del nivel de inseguridad que padece la capital como consecuencia de su visión de querer “hacer negocio con todo” y por desconocimiento en el tema.

“¡Ay Lalo estás totalmente fuera de…! Como no ha salid de Puebla, pues no entiende la seguridad, que lamentable que por un lado le aplauda al gobernador y por otro se ponga a decir eso. No cabe duda que la ineptitud del gobierno de Puebla nos ha dejado una herencia de desorden”, respondió al candidato de Mejor Rumbo por Puebla, quien acusó que la política de “abrazos no balazos” que pregona el presidente de México no ha servido para nada y sólo alentó la impunidad.

En contraparte, Armenta reprochó a Rivera que a su salida por el ayuntamiento de Puebla dejó como herencia “desorden” en los mercados municipales, las unidades habitacionales, las colonias y barrios, donde a diario se cometen delitos; además atizó que en su afán por “querer privatizarlo todo” cometieron errores.

“Para ellos la seguridad es cuánto se gana de los chalecos, cuánto se gana de las videocámaras, de la tecnología, de privatizar el agua y los parquímetros”, respondió ante las críticas de su rival de la coalición conformada por Pan-PRI-PRD y PSI.

“Si son 100 debates, a los 100 voy”

De paso, Alejandro Armenta dijo estar dispuesto a ir a todos los debates que lo inviten, ya que presumió no le tiene miedo a debatir y exponer sus ideas; sin embargo, aclaró que es el Instituto Electoral del Estado (IEE) quien decide cuántos y cómo serán.

“Yo puedo hacer 100 debates si quieren. Yo no le tengo miedo. Tengo 34 años de carrera política (…) Quizá quieran muchos para ver si así nos alcanzan”, expresó al lanzarse nuevamente contra Eduardo Rivera a quien le pidió aclare el gasto de 6 mil millones de pesos de su último año de gobierno, ya que según sus palabras “la mitad no sabemos dónde quedó”.

Teleférico para Xicotepec de Juárez

Ante pobladores de Xicotepec de Juárez, el candidato de la coalición integrada por Morena-PT-PVEM, Panal y Fuerza por México, anunció que entre los proyectos turísticos que pretende impulsar destacan: un ecoparque en la Malinche y un teleférico otro en Xicotepec, los cuales afirmó no se convertirán en “negocio de los políticos” como pasó con el tren Puebla-Cholula y el Museo Barroco que se dieron en el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Bajo la misma tónica, el expriista prometió obra pública que no se convierta en “la fuente de riqueza de los políticos”, a través de moches y canonjías. “Habrá cero tolerancia al saqueo del erario”.