El candidato a presidente municipal de San Pedro Cholula, Isauro López “Chawaro”, comprometió enfocar la atención en la dotación de servicios públicos puntuales para cada barrio y junta auxiliar del municipio.

En su plática con los vecinos de las juntas auxiliares de Santa Bárbara Almoyola y San Matías Cocoyotla, el aspirante a edil dijo que escucha con atención las demandas de los vecinos, también de la junta auxiliar de Santa Bárbara Almoyola.

Y es que, aseguró, se quejan de la falta de apoyos, por eso, pidieron más y mejores servicios públicos, ya que actualmente viven en el abandono de parte de las autoridades municipales.

“El Chawaro" propuso la rehabilitación de la clínica de salud con personal especializado, la dignificación de guarniciones y banquetas, obras de pavimentación, alumbrado público, así como acciones en el panteón de la comunidad, el cual ya se encuentra saturado.

"Sabíamos perfectamente desde antes de la visita que el principal problema es la inseguridad, además falta arreglar la clínica de salud que tiene muy malos servicios”.

El problema, agregó, "es que no hay gente especializada, las calles están horribles, no hay iluminación y el panteón ya no tiene la cantidad suficiente para ocuparlo", comentó.

El candidato a alcalde de San Pedro Cholula también caminó las calles y platicó con vecinos de la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, quienes aprovecharon la visita para manifestarle la problemática del agua y la falta de atención por parte de las actuales autoridades panistas.