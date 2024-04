Después del primer debate presidencial donde las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se lanzaron ataques, Alejandro Armenta Mier candidato a gobernador de Sigamos Haciendo Historia, dijo que espera también ser atacado por su más cercano oponente, Eduardo Rivera Pérez de Mejor Rumbo para Puebla, y que lo harán con su pasado priista.

“El candidato del PRI en Puebla se va a dedicar a denostar, calumniar, ya me imagino hablando de Mario Marín, ya me imagino hablando del PRI, ya me imagino hablando de Peña Nieto. De una vez, ¿para que me espero no?, esa es la nostalgia que ellos tienen”, señaló en conferencia de prensa al arrancar la segunda semana de la campaña.

Lo anterior tras hacer una evaluación del primer debate presidencial, declarando como ganadora a Claudia Sheinbaum de la coalición Morena-PT-PVEM. Sin embargo, Armenta calificó como “vergonzosa” la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) para su organización y hasta lo culpó por “desconcentrar” a la morenista debido a las fallas en los cronómetros durante sus intervenciones.

Fue más allá, acusó que el INE junto con los conductores del debate le dieron ventaja a la abanderada de Fuerza por México, Xóchitl Gálvez, al hacer afirmaciones y no preguntas.

“Casualmente fallaba el reloj cuando hablada la Doctora Claudia Sheinbaum y eso lo hicieron con el propósito de desconcentrarla en los tiempos que tenía, y las preguntas que hicieron los conductores, fueron preguntas contra la 4T, no eran objetivas, tenían insidia, tenían subjetividad, pero la Doctora Claudia Sheinbaum salió sin problema porque tiene mucha inteligencia”, recriminó.

Ante ello, el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México pidió que en Puebla el Instituto Electoral del Estado (IEE) no repita la misma tendencia y confió que sea un foro imparcial.