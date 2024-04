El atentado que intentó arrebatarle la vida, después de las 15:30 horas del domingo 7 de abril, no provocará que tire la toalla, refrendó el candidato del PRD a presidente municipal de Ajalpan, Mario Franco Barbosa.

Intolerancia Diario publicó la víspera la narración que realizó el perredista de su atentado, realizado por un motociclista que se le emparejó y disparó a quemarropa a un metro de distancia en siete ocasiones.

La tarde noche del domingo previo Franco Barbosa reveló que no fue la primera vez que trataron de arrancarle la vida, el primero ocurrió el 2 de febrero.

Destacó que si se quedó callado la primera vez fue por para evitar los comentarios negativos en su contra, como el de querer aumentar su índice de simpatía entre el electorado de Ajalpan aprovechándose de esa situación, pero ahora solicitará la protección armada a través del INE.

Luego de volver a agradecer a Dios el permanecer con vida, recordó que únicamente recibió una bala en la mano izquierda, pero afortunadamente se recuperará satisfactoriamente.

En esta contienda que se dirimirá el domingo 2 de junio, Mariela Amil Torres es candidata a diputada federal, pero es esposa del candidato perredista.

Franco Barbosa reiteró que este lunes ocho de abril presentará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), además solicitará lavseguridad para mantener su campaña, aunque su familia ya le pidió bajarse del tren, pero no se bajará de la candidatura.

“Estuviera muerto, las balas fueron a un metro de distancia y fue un milagro, mi familia ya me dijo ayer que renuncie, pero no me van a intimidar, no voy a renunciar, no renunciaré y voy con todo”.

Estimó que desde su perspectiva esta intentona de arrancarle la vida se trata de un tema político netamente porque sus rivales electorales Mauricio Atilano, es el ahijado político de Ignacio Salvador Hernández con arraigo domiciliario, pero Faustino Soriano de Morena tiene el apoyo de Los Celestinos.

Refrendó que la inseguridad en Ajalpan, es más que complicada, además dijo que en las últimas semanas a tres personas las asesinaron; pidió a las autoridades estatales reforzar el combate a la delincuencia en este municipio.

El presidente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador, reveló que la noche de anoche Tuvo una comunicación directa con el secretario de gobernación Javier Aquino Limón, quien se comprometió a apoyar a la ejecución de los trámites legales rápidamente.

Pero aclaró que solicitará a las autoridades del estado y al propio INE seguridad para sus candidatos Mario Franco y Mariela Amil porque sus vidas sí corren peligro.

Pidió al gobierno del estado realizar su tarea sobre este intento de ejecución de su correligionario, además de poner atención a todo lo que ocurre no solo en Ajalpan, sino en los 217 municipios durante este proceso electoral.