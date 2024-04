La inseguridad que se vive en la actualidad nos tiene que doler y no hay que acostumbrarse a ella, por eso, me deslindo de la estrategia de abrazos y no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el candidato a la gubernatura poblana por la alianza Mejor rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

En el país vivimos el sexenio más violento, por eso, es urgente acabar con la impunidad y no minimizar la importancia del gasto en seguridad, porque a Puebla capital le quitaron hasta 165 millones de pesos para el fortaleciendo municipal, área que inicie en el combate a la inseguridad.

Es urgente fortalecer la Fiscalía General del Estado, con más recursos, con mayor profesionalización, además de "cuidar a los que nos cuidan", con seguridad social y con mucha prevención.

Eduardo Rivera se compromete con la educación

El candidato de la alianza opositora se comprometió en mejorar la educación, en calidad y pertinencia, para preparar a los jóvenes para el ámbito laboral y para ello, trabajarán de manera conjunta con las universidades, con las que se pondrán de acuerdo.

Y es que el 50 por ciento de los jóvenes de Puebla de la actualidad, no tiene la posibilidad de estudiar en una universidad como esta, la UPAEP, por eso, buscará que ningún joven de escasos recursos pueda estudiar con apoyo de las universidades y del gobierno del Estado de Puebla.

Además, buscarán garantizar el acceso total al Internet, para facilitar los procesos educativos de todos los estudiantes en los diferentes niveles escolares hasta educación superior.

Rivera busca resolver el problema de los rellenos sanitarios

En el rubro ecológico, Rivera Pérez propuso resolver el problema de los rellenos sanitarios, porque de 94 que existen en la entidad poblana, solamente 24 se manejan de manera adecuada, por eso, promoverá un manejo con mayor tecnología, además del cuidado del medio ambiente.

El 2 de junio está en riesgo el presente y el futuro de todos, nuestras libertades, la democracia que está en riesgo, además de la seguridad, los empleos que se necesitan cuando los jóvenes terminen la universidad.