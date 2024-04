Al recalcar que dejó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para incorporarse a Morena, Juan Carlos Natale, vocero del candidato a gobernador de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, vislumbró que el partido del Tucán crecerá en 100 por ciento su votación en esta elección y se convertirá en la tercera fuerza política en Puebla.

En conferencia de prensa, dijo que a su parecer el Verde va a tener el mayor crecimiento entre todos los partidos en el estado, ya que han hecho un “buen trabajo” para captar la simpatía de los jóvenes que en la actualidad tienen un gran sentido de compromiso con el medio ambiente.

“Mi percepción es y se los digo desde ahorita, que el Partido Verde va a tener el mayor crecimiento político en el estado de Puebla (…) hay jóvenes que seguramente van a optar por las propuestas del Partido Verde que la apuestan a políticas contra el cambio climático. Se ha hecho un gran trabajo con Jimmy Natale, y pueden convertirse en la tercera fuerza política en el estado”, declaró el también excoordinador en Puebla del proyecto político de Marcelo Ebrard Casaubón.

Violencia no compromete elección

De paso, el vocero de Morena aseguró que los ataques a candidatos en Puebla no ponen en riesgo la jornada electoral.

Lo anterior tras el asesinato a balazos, de Juan Venancio, esposo de Magdalena Cadena Ramírez, candidata a regidora por el PRI, en el municipio de Tehuitzingo.

Juan Carlos Natale consideró que más allá de distraer a las corporaciones de sus labores de patrullaje en el estado y los municipios para que se enfoquen en el proceso electoral, si alguna candidata o candidato sienten que están en una situación de peligro deben pedir a la autoridad que se analice su caso y se determine si requieren de protección especial.

“Donde hay luz roja tendrá que ponerse atención y donde no, considero que no sería necesaria una seguridad extrema, es decir, la seguridad pública no tendría que distraerse de sus labores; sin embargo, si hay algún caso en específico se debe intervenir”, manifestó.