Alejandro Armenta Mier, candidato de Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de Puebla, fue cuestionado sobre la cancelación de la concesión a Agua de Puebla, y reconoció que es complicado acabar con el contrato que por 30 años aprobó el Congreso local, a propuesta del exgobernador Rafael Moreno Valle, debido a las implicaciones jurídicas y económicas que generaría.

Al asistir a un encuentro con estudiantes de la Ibero Puebla, Armenta Mier argumentó que la concesión es "leonina" y que las reglas están hechas para que el gobierno del estado reciba penalizaciones “trágicas”, en caso de que decida echarla abajo.

Debido a ello, reiteró como en otras cuatro ocasiones que ha sido interrogado sobre el tema, que si gana la elección del 2 de junio, revisará si es viable rescindir el contrato con Agua de Puebla, ya que lo último que buscaría es afectar más las finanzas estatales.

"Si está en mis manos presupuestalmente y jurídicamente revertir la privatización del agua, lo haré, porque los contratos de PPS que hicieron en Puebla nos llevaron de una deuda de 13 mil millones de pesos a más de 60 mil millones de pesos, eso es un brutalmente un acto de corrupción y de traición al estado porque no puedes hacer que un bien público signifique pobreza y eso pasó con el agua", espetó.

De esta manera, el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México, sostuvo su dicho de que los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), modelo de financiamiento con el que construyó el Museo Barroco, dejó pobreza y deuda en el estado.

De paso, Alejandro Armenta anunció que creará una Fiscalía Anticorrupción para observar a sus colaboradores, y la cual estaría adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Dijo que la institución serviría para frenar a funcionarios que sacar provecho del gobierno del estado, como en administraciones pasadas.

“La Fiscalía va a atender este tema de enriquecimientos inexplicable, que sepan los que van a trabajar conmigo que no van a poder aprovechar para hacerse ricos”, expresó al indicar que operará bajo los principios de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar.