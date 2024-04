Al recalcar que está a favor del debate que ordene el Instituto Electoral del Estado (IEE), José Chedraui Budib, candidato de Sigamos Haciendo Historia a la alcaldía de Puebla, sostuvo que no dejará que Mario Riestra Piña, su más cercano oponente de Mejor Rumbo por Puebla "le dicte la agenda".



Lo anterior, en respuesta a los señalamientos de la oposición de que se asume débil y por eso se niega a debatir. El día de ayer, el IEE planteó como opción el 21 de abril para el debate entre los tres aspirantes a la presidencia municipal de Puebla, esto en respuesta a una solicitud del candidato del PAN; el costo por su organización tendrá que ser pagado por las coaliciones.



"No voy a estar expensas de que nos dicte Mario la agenda. Yo tengo muchos eventos planeados y comprometidos con vecinos de la ciudad. Si el IEE me notifica del debate oficial voy", declaró en una entrevista radiofónica.



En esa tónica, aseguró que "no le tiene miedo" a Riestra, ya que lo considera una persona "chiquitita", y de nueva cuenta lo culpó de orquestar una guerra sucia en su contra.



"A lo único que se ha dedicado es a hacer una campaña en mi contra, contra mi familia, contra mis empresas, y no tiene pantalones para enfrentarme", espetó.