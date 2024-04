Juan Carlos Natale, vocero de Morena, refirió que más panistas se siguen sumando a la coalición "Sigamos Haciendo Historia" para apoyar a los candidatos a gobernador Alejandro Armenta y a la alcaldía de Puebla, José Chedraui, y que ellos será los que marquen la diferencia para su eventual triunfo.

En cambio, minimizó el llamado de morenistas al voto diferenciado: a favor de Armenta, pero en contra de Chedraui, ya que consideró son pequeños grupos y no repercutirá en la candidatura del abanderado a la presidencia municipal de Puebla.

“Más del 90% de las estructuras que forman los partidos de la megacoalición están con Pepe Chedraui, están trabajando para fortalecer a Sigamos Haciendo Historia”, apuntó.

Señaló que no sólo desde Morena, sino los otros cuatro partidos que integran la coalición (PT-PVEM-Panal-Fuerza por México) trabajan para promover la figura de Chedraui Budib.

“No comparto esa idea, no lo he visto, lo que he visto son sumas de consejeros, de estructuras de los Comités de Morena de manera casi absoluta, salvo esas dos o tres excepciones, no creo que le perjudiquen, pero si no hay materia para convencer a que se quieran sumar a la campaña de Pepe Chedraui somos respetuosos”, recalcó en torno a militantes que anunciaron su adhesión a la alianza "Mejor Rumbo para Puebla", que representa el candidato Mario Riestra Piña.