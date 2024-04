-¿Te ves ahí en octubre?- se le pregunta a Guadalupe Cuautle Torres señalando el edificio del ayuntamiento de San Andrés Cholula, a lo que responde con una inmediata enorme sonrisa, “Si, ahí estaré”.

De este modo inició la plática para Intolerancia Diario con la candidata a la presidencia municipal del municipio sanandreseño, con el marco del zócalo y el palacio municipal.

Incluso entre sus planes, reveló la candidata de la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) que tiene un proyecto hídrico, sin tomar en cuenta a la empresa privada Agua de Puebla, la que solo ha generado problemas.

Con estrategia de seguridad, plan para captación y mejora del servicio de agua, además de diversas más de cien obras en proyecto, la candidata a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, como le gusta que la llamen, camina por su municipio.

Pero lo hace sorteando incluso guerra sucia que reconoció se ha desatado en redes sociales en su contra, debido a que está en los primeros lugares en las encuestas para las elecciones del 2 de junio.

Seguridad y obras

Con un proyecto de al menos 113 obras, además de un plan bien establecido para reforzar la seguridad en el municipio, Lupita Cuautle, afirma que ha recogido no solo en esta campaña, sino a lo largo de años, las necesidades de la gente.

Afirmó por ejemplo que una vez que gane la elección habrá más policías y patrullas, uniformes, preparación, profesionalizados, capacitados para un buen servicio.

Incluso anunció que tiene contemplado la colocación de cámaras de solapa para un mayor control.

-¿Hay quejas contra policías?

Sí, por eso tener esta comunicación, herramienta de tecnología.

“Seguimos con contacto con vecinos, con quienes se reforzarán los grupos vecinales (...) las mesas de trabajo con dialogo, comunicación con ciudadanos, sector empresarial".

“Generamos un programa que queremos poner en práctica que se llama escuela segura”, añadió, para la prevención del delito, generar acciones educación, deporte, arte y cultura.

Asimismo, anunció, debido a que la bicicleta es muy común en San Andrés Cholula, la importancia de generar ciclovías, primeras de ellas se construirán en Acatepec y Tonanzintla.

“En San Andrés la mayoría ocupamos la bicicleta, hay que generar las ciclovías que de alguna forma nos da otra perspectiva”, sostuvo.

Pero en primera instancia habrá etapa de limpieza de los lugares, quitando cableado, reforestación.

-¿Sí alcanzan recursos para todos los proyectos?

-Sí, ya hay presupuestos específicos.

Detalló que en la actual administración municipal, se han invertido 240 millones de pesos en obras solamente con recursos del municipio.

“No se ha recibido el apoyo del gobierno estatal ni federal, se han hecho alrededor de 45 obras (…) Nosotros nos estamos comprometiendo con 113 obras con recursos nada más del municipio”, afirmó.

Problema del agua

Además, Lupita Cuautle, reconoció que el problema de escasez de agua está pegando en distintos lugares en el municipio, incluso con problemas en algunas comunidades.

Explicó que se cuenta con el 65 por ciento de infraestructura hídrica, sobre todo en la zona de Angelópolis, La Cruz, Tlaxcalancingo, donde el servicio lo da Agua de Puebla. “El resto no se cuenta”, dijo.

“La mayoría nos estamos quedando sin agua, los que tenemos red, Hace falta abastecer más”, refirió al señalar que el presupuesto será del ayuntamiento.

-¿No se dará más concesión a Agua de Puebla?

No, porque se han registrado problemas (…) Traemos la gestión de un módulo de atención de agua de Puebla, para resolver los problemas con la empresa.

Explicó que el programa es de abastecimiento en zonas donde ya no hay agua, como Morillotla, Acatepec, Tlaxcalancingo y San Antonio, se haría con tanques elevados para dar solución a los problemas.

Además tiene proyectado un programa de captación de agua pluvial en las escuelas, para la misma institución y se evitarían colapsos con drenajes.

Guerra sucia

La candidata de extracción del PAN, señaló que ha sido víctima de constantes ataques en redes sociales sobre todo, los cuáles son infundados, pero era lo que esperaba al ser la puntera en la contienda.

-Cuando iniciaste campaña, señalaste que habría guerra sucia, ¿cómo va?

-Ya los hay, en redes sociales donde viene más el ataque a la persona, de desprestigio y chisme. Como voy arriba las encuestas marcan, buscan bajar al que va fuerte, con desprestigio, con rumores, chismes.

“Tenemos que seguir trabajando más en las propuestas, la gente quiere ver un mejor San Andrés y que mejor que con propuestas clarasy sobre todo porque queremos un mejor San Andrés”, dijo.

“Estoy enfocada a lo mío, en seguir tocando puertas, que la ciudadanía conozca las propuestas, quien es lupita Cuautle, que conozcan”, sostuvo.

-¿Estás de acuerdo en un debate?

-Más que debate, me gustaría que fuera compartir las propuestas, que conozcan que vamos a hacer.

-¿Pero sí irías al Instituto Electoral del estado (IEE) al debate?

-No nos han dicho nada, no hemos platicado con los demás compañeros candidatos, yo estoy en la disposición de dar a conocer mis propuestas, tan es así, que las he ido compartiendo con asociaciones.