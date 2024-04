En su presentación en los “Diálogos circulares por la democracia” de la Ibero Puebla, el candidato a gobernador del Estado de Puebla por Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, dijo que en su administración será innegociable la revocación de la concesión de la administración del agua que tiene Agua de Puebla para Todos.

Son muchos perjuicios que ha generado esa empresa en el Estado de Puebla, dijo, “hay muchos daños y perjuicios que ha generado”, por eso, afirmó que, le va a decir que le van a pagar la cancelación, pero le van a descontar por las condiciones en que están los ríos por las descargas.

También las condiciones de los drenajes, porque hay muchos que están rotos, pero que se aplique la terminación de la concesión del servicio, “y si le tengo que pagar hasta 700 millones de pesos, vale la pena”.

Además, Fernando Morales explicó que tiene que haber tarifas justas para el servicio de agua potable para todos los poblanos.

Se propuso, además, la construcción de 30 plantas tratadoras de aguas residuales, en todo el Estado de Puebla, además del programa de actualización de sanitarios ecológicos, para contribuir al ahorro de agua.

Verificación vehicular sin costo

Dentro del mismo rubro, el candidato a gobernador del partido naranja aseguró que, en su gobierno, la verificación vehicular será sin costo para todos los poblanos, sin embargo, para quienes no cumplan habrá sanciones.

Asimismo, tiene proyectado desde el arranque de su administración, la creación del Instituto Estatal del Transporte, con la finalidad de favorecer la transición a una nueva forma de traslado apoyada en la electromovilidad y con ello, coadyuvar en el cuidado del medio ambiente.

Programas sociales para quienes sí lo necesitan

En la Ibero Puebla, explicó que muchos programas sociales no son bien utilizados y tienen la razón los que reclaman, por eso sigue habiendo más pobreza, “yo creo que también, una de las cosas en las que está en contra es que sean programas universales”.

Y es que, señaló que, no le parece justo que, "una señora que vive en Lomas de Angelópolis o vive en La Vista, reciba una pensión de 6 mil pesos bimestrales, a mí no se me hace justo, porque esa persona vive en una casa de la Vista y tiene muchos recursos”.

El problema de la 4T es que universalizó todos los programas sociales y ese dinero se puede utilizar para otras cosas, “por eso crearemos el Instituto de Combate a la Pobreza, para que los expertos nos puedan ayudar con eso".

Las universidades y la iniciativa privada ayuden a decir a quién se le debe de dar y a quien no esos recursos, para que los programas sociales tengan un resultado favorable para el combate a la pobreza.

Lo que no permitirá, dijo Fernando Morales, es que esos recursos y apoyos sociales lleguen a los que no lo necesitan y con se cumpla con la propuesta de combatir la pobreza.