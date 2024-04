El candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, dijo que, mientras el crimen organizado pague campaña, elija candidato y ponga presidentes municipales no hay manera de ser autónomos, por eso, hay que romper tajantemente con eso.

Hay que cortar el financiamiento de campañas por la vía del dinero ilícito, además de regular con mirada científica la reducción de daños, dijo, “hay que cambiar la estrategia y el tiempo que puede pasar son 6 años una visión clara, porque la clase política tiene subordinación y complicidad con el crimen organizado”.

En el Estado de Puebla, dijo, ha habido derroche en campañas, por eso, el aspirante del partido naranja dijo, “entre más dinero haya en una campaña más corrupto va a ser ese gobierno”.

En Puebla, observamos una campaña anticipada y despilfarro de dinero público, que violan la ley, “y ellos son los primeros en violar la ley, no hay manera que no respeten la ley sin poder, porque con poder no lo van a lograr, porque el dinero de campaña proviene de grupos de poder”.} reiteró.

Vengo a las universidades porque se ha observado que en los mítines los candidatos tiran más dinero, por eso, reveló que la Ibero Puebla es la universidad número 22 que visita en la presente campaña electoral.

Dijo, “a este país no lo va a cambiar Jorge Álvarez Máynez ni Movimiento Ciudadano, ese es un falso paradigma existente, hoy a los jóvenes le dicen generación de cristal y que no les interesa la política, pero más bien “no les interesa su política”, la de hoy.

En los “Diálogos circulares por la democracia" de la Ibero Puebla, dijo que, las universidades son el centro del diálogo, por eso, se planteó llevar a un millón de jóvenes a la universidad por primera vez en la historia, “las universidades en el alma de mi campaña”.

Por eso, no se puede reformar el poder sin reformar la manera en que aceden al poder, que está condicionado con los medios en que aterrizan en el cargo público, “México está como está por la forma en que violan la ley”.