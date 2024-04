El candidato a la alcaldía de Puebla por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", José Chedraui Budib, aseguró que Alejandro M., es inocente y le ofreció su ayuda para enfrentar a Mario Riestra Piña, su más cercano oponente de "Mejor Rumbo por Puebla", quien denunció al hombre por amenazas de muerte.



En una entrevista radiofónica, dijo que el abanderado de la alianza conformada por PAN-PRI-PRD y PSI incurrió en falsedad de testimonio y difamó a este ciudadano de San Francisco Totimehuacan, con la finalidad de "montar" un escenario que le favoreciera para levantar su campaña.



"No puedes involucrar a una gente inocente en un proceso jurídico importante, que no tengo el dato de cuánto tiempo podría pasar en la cárcel si se vinculara a proceso, y no se vale y no es correcto", señaló al comentar que su equipo se acercará a Alejandro M., para ofrecerle si es necesario, asesoría jurídica.



En esa tónica, se pronunció por respetar la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia (FGE), para esclarecer el asunto y pidió a la oposición dejar de "mentir".



"Creo que es un pronunciamiento muy delicado el que hizo Mario, el candidato del PRI y del PAN, mas allá del pronunciamiento que hizo él, el problema en el que pudo haber metido en un problema a la otra parte, al señor Alejandro, que sin deberla ni temerla pudo estar encarcelado durante muchos años", enfatizó el candidato de la "4T".



Aunado a ello, consideró que en Puebla capital no se requiere de seguridad especial para los candidatos, ya que las actividades de campaña se han desarrollado con orden y tranquilidad.



"No se necesita seguridad en Puebla, llegamos a las comunidades y todo ha sido tranquilo, además la gente que te va a hacer daño no te va a avisar, no te va a estar ni amenazando ni avisando", expresó al bromear que a Mario Riestra ya se le conoce como #LordMontajes



Y agregó: "Pueden decir que si fue cierto, pero él mismo ya aclaró que no fue él (Alejandro M.), es una difamación, es una falsedad de testimonio, las autoridades tendrán que llegar a donde tengan llegar, porque no se vale, y menos lastimando a una persona que fue a un evento a sacarse una foto, y vamos a acercarnos a Alejandro para apoyarlo jurídicamente".