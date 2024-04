El candidato a diputado local por el Distrito XIX de la capital poblana por Movimiento Ciudadano, José Vargas “El Capi”, tiene 33 años que trabaja como capitán de meseros y en ese tiempo ha atendido a todos los gobernadores de Puebla.

“Soy capitán de meseros desde hace 33 años, 100 por ciento poblano, papá de 3 hijos, divorciado, hoy con novia, he conocido a grandes personajes de la vida política y pública de Puebla, de toda la vida, a todos, desde Manuel Bartlett para acá, a todos los gobernadores, presidentes municipales, a sus familias”.

Para Intolerancia Diario, dijo que, tanto en Casa Puebla, en sus bodas, en sus fiestas, “a todo mundo atendemos llámese empresarios gobernadores, trabajadores, a todo mundo con cariño”.

Sin embargo, dejó en claro que al mejor servidor público al que ha atendido es a Tony Gali, entre los gobernadores de los últimos años, “lo aprecio mucho y también nos ayudó en pandemia, es un tipazo”.

De los gobernadores, dijo, “yo atiendo al señor Melquiades Morales, que fue uno de los mejores gobernadores, de los últimos mejores que hemos tenido, yo lo aprecio mucho, de toda la vida, desde ahí hasta ahorita que lo volvimos a encontrar con Fer Morales”.

Dijo, otro que fue muy buena persona, porque le hablaban para atenderlo especialmente, fue Rafael Moreno Valle, era tremendo, porque si algo no le gustaba le daba para atrás a los meseros al momento y me mandaban a traer, me tocó ver cosas buenas de él, como persona era un buen tipo, pero era duro.

Y no solo eso, reveló que en el argot de los meseros se les dice padrinos a las personas que independientemente de ser buenas personas, son buenos dando propinas, “y sabemos que en Puebla no hay nadie como Tony Gali”.

El capi Vargas ha mantenido por más de 3 décadas, acercamiento con los gobernadores o funcionarios públicos de Puebla desde su trinchera, “mi trato con ellos y con todos los que atiendo es de 100, el trato contrario es la otra parte que no está bien, porque he buscado solo un tema desde hace mucho tiempo, que es las mejoras continuas de mi gremio” y no hay apoyo.

Recordó que lo ha buscado en las Secretarías del Trabajo y Turismo, tanto de ayuntamiento como estatal y con gran sorpresa se dan cuenta que en 9 años nadie los atiende.

“Es un tema de descontento de mi parte y de mi gremio porque hemos apoyado sus marcas, hemos votado por ellos y ha sido nulo el trato de ellos para nosotros”, es algo así como estar tan cerca y tan lejos.

El candidato a diputado local por el Distrito XIX de la ciudad de Puebla, dijo, “no me gusta molestarlos, seguimos lo que tiene que ser, por ley los vamos a buscar a sus oficinas y nos salen con que 'que te atienda mi secretario' y el secretario tiene otro secretario y hay un tercer secretario, algo de risa, pero así es el tema con ellos”.

Hoy como candidato a legislador local, dijo José Vargas El Capi, se animó a ser candidato porque se cansaron de tocar puertas, “hemos tocado puertas, muchas puertas y hoy decidimos que las vamos a abrir porque como ciudadano no funcionó”.

“Lo que quiero para un futuro es tener el pie puesto en esa puerta para que, entre atrás un líder de choferes, un líder de ambulantes, realmente un líder que quiera ver por los demás”.

El aspirante a legislador local dijo, “a mí me gusta ayudar, soy muy solidario porque son una persona que sufrió mucho, porque la única forma de cambiar Puebla es siendo solidarios, no hay otra forma”.

Los empresarios fueron muy solidarios con nosotros en pandemia, los hoteles, los restaurantes, los empresarios que se dedican al ramo nos dejaron y si hoy estamos fue gracias al apoyo de toda esa gente que lleva en alto el nombre de Puebla.

Recordó que, son muchos de los empresarios que los que nos apoyaron para subsistir 2 años casi 3 en pandemia, en que hubo nulo trabajo para los que nos dedicamos a los servicios.