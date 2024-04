Genoveva Huerta Villegas, candidata a diputada federal por el distrito 7 con cabecera en Tepeaca por la coalición Fuerza y Corazón por México, advirtió que las tres reformas aprobadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, desenmascaran a un gobierno autoritario que teme perder la mayoría el próximo 2 de junio.

En entrevista con Intolerancia Diario, la diputada aseguró que sigue su trabajo con buenos resultados, e indicó que ya salió en la Gaceta Parlamentaria, una iniciativa donde se hace una adición al Código Penal Federal para tener una pena en caso de cometer zoofilia, de seis meses a cinco años.

“Sigo trabajado, somos un equipo, y en los días que hay sesión acudo, trabajo muy noche con mi equipo en las mañanas visito los municipios del distrito 7”.

En la entrevista habló de las tres reformas votadas en las cámaras la semana pasada (Afores, juicio de amparo y amnistía) y señaló “tres reformas que dejan ver el nerviosismo que tiene Morena porque posiblemente en la siguiente legislatura no tengan ni siquiera la mayoría simple”.

Advirtió que en estas tres reformas únicamente se necesitaba mayoría simple, es decir la mitad más uno, sin embargo el que no escuchen a los expertos, que no se haga parlamento abierto y sea aplastante su mayoría habla de un gobierno autoritario que no es lo que le conviene a México.

Dijo que a México le conviene un gobierno que escuche a todos, y lo que sea mejor para todos, no sólo para una fracción, o mayoría aplastante.

Huerta Villegas, precisó que en el caso de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar se tocan bienes privados y existen muchos inconvenientes, y recordó que hace un año propuso una reforma a la Ley del Seguro Social para que los trabajadores independientes pudieran acceder a la Seguridad Social.

Explicó que músicos, talacheros, muchos de los trabajos no tienen derecho a ir a un médico a recibir una pensión en caso de incapacidad, y ahí se abre la brecha entre los trabajadores formales y los informales.

Señaló que más de 30 millones de mexicanos son quienes viven en esa situación y no tienen derecho a esos beneficios de la ley del IMSS, y salió por unanimidad.

Aclaró que en el temas de las Afores al tratar de igualar una pensión a 16 mil pesos a un determinado número de personas que tengan trabajo formal, sigue abriendo la brecha de los trabajos informales, y lo peor es que la persona que tenga 70 años y que no haya tomado el dinero de la Afore, se la van a quitar, y sólo alcanza para ocho mil personas.

Sostuvo que en la Suprema Corte se va a caer la reforma, sólo es un tema para ganar votos.

La campaña

Genoveva Huerta señaló que está trabajando fuertemente el distrito 7 y lo que pide es el apoyo, que la gente abra bien los ojos, y el 2 de junio salgan a votar todo PAN para tener una mejor Puebla y un mejor país.

Comentó que el distrito está conformado por 13 municipios cada uno con sus características, en Tepeaca la gran mayoría trabaja en Cemex, una de las cementeras más grandes de México, y en Amozoc aún hacen las espuelas, en Tepatlaxco 30 talleres que hacen sandalias, Los Reyes de Juárez, el cultivo de hortalizas para las exportación.

Todas las características que son tan diversas, es lo que provoca que sea complicada la situación.

De la inseguridad recordó “Como se ha dicho desde el Partido Acción Nacional, le quitaron el presupuesto a los municipios para que se hicieran cargo de la seguridad, no hay dinero para contratar policías, armamento, patrullas, capacitación”.

Afirmó que en casi dos meses de campaña la ha recibido muy bien la gente, son generosos todos y la han arropado.

“Lo que les digo, es aquí están mis referencias, fui diputada federal, presidenta del partido, trabaje en Instituto Poblano de las Mujeres, aquí están mis referencias, mis resultados, y les pido que contrasten con todos y cada uno de los candidatos”.