Al anunciar que presentaran una denuncia ante la FGE y el árbitro electoral en contra del partido oficialista Morena por enviar a las hordas dirigidas por Eukid Castañón Herrera a destruir la propaganda política de Los candidatos de Mejor Rumbo para Puebla y Fuerza y Corazón por México, la candidata senadora, Ana Teresa Aranda Orozco, advirtió que por eso los morenistas liberaron de la cárcel a quién metieron al Cereso por diversas acciones al margen de la ley.

Ejemplificó que a José Juan Espinosa Torres, quien va por la diputación federal por el distrito XI de las 400 bardas pintadas con permisos de los propietarios, los morenistas nerviosos ya le borraron la mayoría únicamente le dejaron 50 bardas con propaganda en las demás aparecen los nombres de los abanderados oficialistas.

Reprobó que este tipo de acciones al margen de la ley se realice también con las bardas de los candidatos a gobernador por Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez y por Fuerza y Corazón por México, Humberto Aguilar Coronado, quienes cuentan, con los permisos requeridos por los propietarios esas estructuras y del árbitro electoral, pero el cinismo de los actores del oficialismo que está despintando para sobreponer nombres oficialistas.

Bajo ese regular panorama, advirtió que los 12 candidatos federales ya han interpuestos sus respectivas denuncias con las autoridades judiciales y electorales, pero también quienes buscan las diputaciones locales han sido víctimas de ese tipo de irregularidades al margen de la ley, creadas por el oficialismo morenista.

Aranda Orozco mostró también un video de personas detenidas infraganti pero también de un individuo capturado en los momentos en que destruía la propaganda del PAN-PRI-PRD y PAN-PRI-PRD-PSI.

Reveló que el capturado responde al nombre de Hilario N. para proteger los datos personales que esa persona que actúa al margen de la ley y se encuentra en el MP, por qué ahora resulta que a los quienes actúan al margen de la ley, la autoridad los protege más que a los que siempre han acatado la ley, lamentó.

Priorizó que un día aparecen los nombres de "nuestros candidatos" en las bardas con permisos y al otro día amanecen los nombres de los candidatos oficialistas.

"Ahí está la muestra y esta otra con Lalo, al día siguiente aparece Armenta sin permiso, ahí está el permiso de los nuestros, pero inmediatamente viene el agandalle; hay todo un expediente de bardas que van acompañando con los permisos correspondientes, las credenciales de elector de Humberto y Lalo, y lo mismo vean ustedes cómo están destruyendo las lonas, verdaderamente no tienen ningún reparo, ningún respeto por la ley electoral y las evidencias, pues los delatan".

Pero, aclaró que la propaganda negra que está aventando Morena, la debe de parar la autoridad judicial y electoral

Subrayó que todos los candidatos de este par de alianzas estan pidiendo a la autoridad electoral que pare las acciones al margen de la ley, que castiga a los culpables.

"El día de ayer hubo una detención, aquí está el Registro Nacional de Detenciones, es una sola porque se detuvo en flagrancia, está aquí este documento, y bueno, pues esta persona ya está detenida, ya está ahora sí que el Ministerio Público, y lo que queremos es que todos estos vándalos que están recibiendo su sueldo por parte de Morena y de sus aliados tengan el castigo que corresponde. No se vale jugar chueco no se vale estar ensuciando la campaña política".

Bajo ese panorama irregular, dijo que los candidatos oficialistas están verdaderamente contra las cuerdas.

"Lalo sigue creciendo, Xóchitl sigue creciendo en las encuestas, el debate del domingo fue una demostración clarísima que no traen nada para proponer y que no traen nada para mejorar este país, y el miedo que están teniendo los candidatos de Morena en Puebla para debatir se está reflejado en esa negativa que tienen para enfrentarse a los ciudadanos y están desesperados, pero no jugando chueco van a ganar".

Insistió que presentó las denuncias en contra de ambos personajes ante el árbitro electoral, pero permitió esa irregularidad, "indicando que aún no estaba en campaña luego que estaban en intercampaña; en fin. Pero ni así van a ganar".