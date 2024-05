La vocera de Morena, Edurne Ochoa dijo que el audio difundido por la alianza Mejor Rumbo para Puebla, atribuido a Eukid Castañón, fue realizado con Inteligencia Artificial (IA), por lo que carece de validez.

La también activista sugirió que esta vez los panistas y priistas sí gastaron su dinero en tecnología para hacer una buena copia de la voz de Castañón, ex operador de Rafael Moreno Valle.

“Se acuerdan que hace una semana también presentaron un audio supuestamente del señor Eukid Castañón, donde se le escuchaba la voz toda robotizada, pero esa vez la voz de la paquetería la han de haber comprado sin licencia, ya saben de uso libre, y entonces la voz robotizada no salió muy bien, y yo creo que ahora debieron haber invertido en una mejor paquetería de inteligencia artificial para que se pudiera simular la voz del señor Eukid Castañón”, declaró.

Dijo que si alguien conoce bien la voz de Castañón son los panistas porque trabajó con ellos y que primero deben aclarar si el audio que compartió el portal Latinus es o no real, ya que para Morena “es un montaje”.

En ese sentido, la morenista recalcó que los candidatos de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México no forman parte de los equipos de campaña de Armenta y Chedraui, y que esta conexión solamente la ven los del PRIAN.

“Esos amigos que solamente están en su mente, esos amigos que solamente ellos ven, esos amigos que solamente ellos dicen que existen pero que nadie más ha visto”, respondió a la alianza opositora que integran PAN-PRI-PRD y PSI.

Por su parte, el secretario general de Morena, Agustín Guerrero insistió que desde la oposición apuestan por la anulación de la elección y por eso ahora recurrieron al portal de noticias Latinus, que no es un medio de comunicación sino un instrumento de la derecha.

“Es una operación para desacreditar el proceso electoral, por eso estas denuncias, que están haciendo un día sí y otro también, donde se victimizan, como el montaje de Mario Riestra de un auto-atentado en San Francisco Totimehuacan, que va en esa lógica de mandar un mensaje de que hay un clima de violencia generalizado, de agresiones, de descalificaciones, y de que no hay acciones de certeza, y refuerzan el mensaje de que hay una elección de Estado, y lo repiten y lo repiten para crear una percepción”, acusó en conferencia de prensa.

Además, Guerrero consideró que la derecha poblana perderá la elección y que enfrentará una "catástrofe política", ya que es posible que el 2 de junio desaparezcan del mapa político-electoral en el estado de Puebla.

“El PAN llegó a la conclusión de que no va a ganar la elección, no hay condiciones de remontar, y lo que hay para ellos no es una derrota electoral sino una catástrofe política. Perder la gubernatura es un fracaso, pero la capital y zona metropolitana los reducirá a la marginalidad política para los próximos años”, expresó.