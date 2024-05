El escándalo en que están metidas las dos alianzas de partidos políticos en la presente elección demuestran que ellos solamente están en la lucha por el poder y no les interesan las necesidades y las demandas ciudadanas, porque mantienen luchas mediáticas, “mientras nosotros caminamos y platicamos con la gente”.

A decir de la candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Sofía Pezzat, el escándalo del exservidor público y exlegislador que fue operador político del morenovallismo, Eukid Castañón Herrera, es prueba de que no les importa la gente, solo la búsqueda y la lucha por el poder.

Por eso, sin profundizar en la pelea que traen las coaliciones Mejor Rumbo para Puebla y Sigamos Haciendo Historia, en el partido naranja seguirán en el trabajo por los ciudadanos, porque les interesa generar las mejores propuestas para resolver problemas sociales.

Recordó que, en los dos primeros debates presidenciales, las candidatas ya demostraron que no les importan la sociedad y que solo mantienen la pelea por el poder en México.

“Mientras ellos se pelean y descalifican, nosotros trabajamos e insistimos en escuchar a los poblanos porque sabemos que lo más importante es el país”, por eso, dijo que, no se meterán dentro de los pleitos que traen las dos coaliciones de partidos políticos, que es algo que no merece la sociedad poblana.

En el tema de la creciente inseguridad que se presenta en el territorio poblano y que ha cobrado la vida de candidatos, la candidata a la Cámara Alta por Movimiento Ciudadano señaló que, salen a la calle con miedo a hacer campaña todos los días.

Y es que, se conocen casos de candidatos lastimados y agredidos, por eso, los aspirantes a cargos de elección popular de Movimiento Ciudadano que salen a hacer campaña son personas valientes que tienen un compromiso social.

La situación de inseguridad en el territorio poblano resulta complicada porque de acuerdo con cifras nacionales, el Estado de Puebla se ubica en el primer lugar nacional en el robo de hidrocarburos y eso tiene que generar alerta.

Por eso, dijo, “esto exhibe a los otros partidos políticos que no hacen su trabajo y que no han cumplido con los ciudadanos porque no les garantizan tranquilidad en su vida cotidiana y en sus traslados para ir a trabajar o ir por sus hijos a la escuela.

“Nuestro compromiso es con los ciudadanos”, dijo Sofía Pezzat, candidata a senador por el partido Movimiento Ciudadano, lamentó la confrontación en que están las dos alianzas que compiten contra MC en el presente proceso electoral y que, por el bien de los ciudadanos, se enfoquen en propuestas y no en descalificaciones.

La aspirante al senado de la república por Movimiento Ciudadano presentó su agenda animalista, su agenda ciudadana y su agenda juvenil, porque saben que en el partido naranja lo más importante es la acción y defender las causas sociales, por eso, “hay que ser siempre ciudadanos”.