Luego de que se diera a conocer que fue rechazada un amparo para no ser aprehendido por enriquecimiento ilícito, el candidato a diputado federal, José Juan Espinosa Torres, afirmó que no dejará de hacer campaña, ni volverá a auto exiliarse como lo hizo en el gobierno de Miguel Barbosa.

En breve entrevista antes de entrar a un panel en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el abanderado sostuvo que no teme ser detenido, aunque no respondió si le urge el fuero.

Afirmó que el tema de su proceso por enriquecimiento ilícito es muy añejo con más de seis años, por lo que si ahora en vísperas del proceso electoral se pretende mediatizar el tema estrictamente jurídico, es un error.

“Yo no le quiero ver hasta este momento un fondo político, estamos centrados en la propuesta, en un proceso electoral federal (…) yo si creo en el sistema judicial, sé que las instancias correspondientes van a actuar conforme a derecho”, dijo.

Aseveró que no es un tema que le preocupe, sino que es un proceso que un juez federal le había concedido la razón, para después perder el avance en un colegiado.

“Eso no quiere decir ni que soy culpable, ni que haya sido sentenciado, ni mucho menos que se hayan agotado todas las instancias”, señaló, al indicar que no tiene nada que arrepentirse, ni que ocultar.

“Soy muy transparente, estoy seguro que si la autoridad competente revisa el actuar de ex funcionarios, por su puesto me van a dar la razón, no es un tema que se tenga que politizar en vísperas de un proceso electoral”, añadió.

-¿Temes ser detenido?

-"No, no tengo miedo, porque el que nada debe, nada teme, ni voy a exiliarme, ni voy a dejar de hacer campaña. Aquí estoy de frente, mirándolos a los ojos. Cualquier autoridad sabe perfectamente donde puede localizarme".

“Saben dónde vivo, saben que estoy perfectamente activo en la campaña electoral, la agenda de campaña es pública, el Instituto Nacional Electoral (INE, sabe perfectamente cuáles son los eventos que tenemos, no tengo miedo, porque sé que este gobierno, me refiero al del estado, no va a caer en los vicios del pasado".

Indicó que en su caso la interpretación es muy clara, luego de que un colegiado simplemente permita a que la Fiscalía siga actuando, por lo que si así lo quiere adelante.

Indicó que tiene pruebas de su inocencia, las que tienen sus abogados. “Considero que ya quedó en el pasado todos esos momentos de persecución de hostigamiento, censura y es algo que no se puede volver a repetir en Puebla, ni en México”, aseveró.

Según un documento filtrado a medios de comunicación, el 18 de abril del 2024, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, celebró una audiencia virtual en la cual se procedió a revocar el amparo previamente promovido por José Juan Espinosa.

Por lo tanto, queda expuesta la orden de aprehensión que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tiene vigente contra el actual abanderado por el PAN, PRI y PRD por la diputación federal al distrito 11 de Puebla, por el cargo de enriquecimiento ilícito.