José Juan Espinosa Torres quiso obtener una candidatura en la coalición Sigamos Haciendo Historia, a través del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero por "dedazo" y sin ser medido, reveló el diputado federal Juan Carlos Natale, a quien le pidió ayuda.

En conferencia de prensa, relató que antes de inscribirse como candidato del PAN, PRI y PRD a la diputación federal del distrito 11 de Puebla, Espinosa le marcó para rogarle que le “abriera un espacio” dentro del bloque de la izquierda, a lo que respondió que si quería participar tenía que anotarse como el resto de los aspirantes para ser evaluado en las encuestas, pero no aceptó.

Después de esto, Natale dijo que infirió que José Juan tuvo temor de ser medido contra perfiles como Karina Pérez Popoca en San Pedro Cholula, donde él fue presidente municipal y entregó malos resultados.

“Me habló por teléfono y me dijo que lo ayudara a ser candidato a diputado federal del Partido Verde, Morena y PT, que porque el distrito ya estaba siglado en el Verde, y no sé por qué me habló a mí, pero le dije inscríbete como todos se están inscribiendo, pero él quería el dedazo no la democracia, y a lo mejor pensó que le iba ganar Karina Popoca y le tuvo miedo, y al otro día se fue a inscribir al PRI por otro distrito donde él cree no lo conocen tanto como en Cholula, con sus mañas de robar”, declaró.

En ese sentido, el exdirigente estatal del PVEM criticó que José Juan aparezca en la lista de los “grandes candidatos” del PRI, siendo que ahora se encuentra en calidad de “presunto delincuente”, luego de que fue reactivada una orden de aprehensión en su contra tras la revocación de un amparo con el que contaba. En 2020 el político fue acusado de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, conflicto de intereses y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por todo esto, Natale criticó la postura tanto de las dirigentes estatales del PAN, Augusta Díaz de Rivera, y del PRI, Delfina Pozos, para no fijar una postura clara respecto al caso de José Juan.

Por su parte, los voceros de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, y Rodolfo Huerta, cuestionaron el tipo de vida que tuvo Espinosa Torres en el extranjero por más de tres años. ¿Con qué dinero vivió tanto tiempo en Houston?.

Además, recordaron que él fue uno de los detractores del PAN en el 2018 cuando cometieron fraude electoral en la elección a la gubernatura, y estuvo presente en el Hotel MM donde “se inmoló” para defender a Morena y a su entonces candidato Miguel Barbosa Huerta. “Traicionó en lo que creyó”, expresó Rodolfo Huerta.

Hasta hoy José Juan Espinosa sostiene que no tiene miedo a ser detenido, pero cree que por estar en medio de un proceso electoral Morena inició una persecución política, al igual que hace seis años.