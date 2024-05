Con el tendón de Aquiles roto, Alejandro Armenta continuará su campaña a la gubernatura de Puebla, lesión que se operará hasta el 3 de junio, un día después de la elección.

Así lo confirmó en entrevista el candidato por la coalición Sigamos haciendo historia, donde además se dijo abierto para un segundo debate, aunque por el tiempo que resta lo ve difícil.

Entrevistado luego de la firma del “Compromiso por la paz”, organizado por la Universidad Iberoamericana Puebla, el candidato de la coalición encabezada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que es respetuoso de lo que ordene la autoridad electoral para un segundo debate.

-¿Participaría en un segundo (debate)?

-Yo no sé si tenga ganas de volver a participar, yo no tengo problema, pero hay que ser respetuosos de lo que diga la autoridad electoral.

Recordó que estamos a 17 días de que termine el proceso electoral, por lo que todos los candidatos están cerrando campañas, por distrito y municipio.

“Voy a seguir debatiendo, hoy mañana, cuando salga a las calles, no tengo problema por este tipo de eventos. Los ciudadanos se dan cuenta quienes tenemos mayor control emocional y hacer planteamientos".

Indicó Alejandro Armenta que lo que sigue son la presentación de propuestas, por lo que atenderá los temas de seguridad, que es lo que preocupa a los ciudadanos.

-¿Cómo cuidar la elección?

- La vamos a cuidar blindando la elección, cuidando las casillas.

Indicó que espera que no sea una amenaza, el señalamiento de sus contrincantes que el día de la elección el 2 de junio habrá sorpresas.

“Esperemos que no sea una amenaza ante un escenario para ellos desfavorable, yo lo tomo como un planteamiento, que repito, deseamos que en paz todos participen, hay un estado en paz, el gobernador está trabajando en la reconciliación”, dijo.

“No vamos a permitir que nadie violente la democracia”, aseveró el candidato.

En lo que se refiere a su elección, el abanderado comentó que se la hizo en un juego de futbol, “no fue un mal paso, sé brincar, cuando alguien me quiere dar una barrida, brinco y cuando me quieren poner obstáculos, los brinco”, señaló en tono de broma.

“Tengo roto el tendón del pie derecho, el de Aquiles, eso me hace que no pueda caminar bien, me voy a operar, tengo que estar tres días en reposo”, dijo.

“Me voy a operar la tarde del 3 de junio, porque en la mañana voy a dar la rueda de prensa ganadora, de ahí me opero y voy a estar tres días en reposo absoluto y dos itinerante”, dijo.

Señaló que posteriormente tendrá una gira en Zacapoaxtla y Cuetzalan, además de que esa misma semana analizará temas de seguridad. Adelantó que dicho tema va a ser prioridad