A dos semanas de que concluyan las campañas, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier señaló que hoy las campañas son complejas y dejaron de ser escenarios para halagar a los candidatos, ya que "puede ganar uno u otro".

Ante ello, el morenista aseguró que a él le interesa que "gane Puebla", más allá de las candidaturas, y dijo que con este criterio se condujo en el debate, con la idea de que "ganarán los poblanos" y no él.

"Las campañas no son para halagar a los candidatos, son verdaderos procesos de democracia. Hoy las campañas son complejas y donde puede ganar uno u otro, pero lo importante es que haya contrastes, y que el ciudadano decida, nosotros nos enfocamos en propuestas y lo importante es que gane Puebla", aseveró.

En la misma tónica, comentó que su participación en el debate contra los candidatos opositores Eduardo Rivera y Fernando Morales, fue parte de la competencia por la gubernatura y que él está acostumbrado porque a lo largo de su carrera política siempre ha competido. "La competencia te permite no tener soberbia y simulación ", dijo.

De esta manera, el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México, dijo sentirse confiado en los resultados que tiene hasta ahora, los cuales le dan la ventaja, además de que afirmó que si gana la elección el 2 de junio no será para enriquecerse como gobernador.

Sectarismo no permitir participación de priistas y panistas

De paso, Alejandro Armenta aseveró que sería sectarismo e incongruencia no admitir a expriistas, expanistas y experredistas en la Cuarta Transformación del estado.

"Sería incongruente en rechazar a alguien que entró a la Cuarta Transformación, eso es sectarismo, todo es equilibrio, quien está dispuesto a defender los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum es bienvenido”, manifestó.

Frente a perredistas como Rodolfo Huerta y Miguel de la Rosa, el político justificó que lo importante es que sean "hombres y mujeres valiosos", aunque en el debate cuestionó la alianza entre PRI y PAN, que hoy representa Eduardo Rivera, y le pidió al panista tener vergüenza.

“Y qué si estuvo en el PAN, en el PRI y en el PRD”, expresó respecto a la integración de distintos perfiles a la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Destacó que en la 4T no se puede cerrar a la ciudadanos porque militaron en otros partidos, ya que “los partidos no son dueños de las voluntades de los ciudadanos, cada quien está donde quiere y donde desean honrar estar”.

Es más, hizo alusión a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que “no importa donde estuvieron, dónde están y qué están haciendo”.

Este lunes la dirigencia estatal de Morena y voceros arroparon a Alejandro Armenta como el ganador del debate y restaron importancia a las encuestas que posicionaron a Eduardo Rivera Pérez, candidato de la alianza Mejor Rumbo para Puebla como triunfador del debate. "Son vaciladas', opinaron.