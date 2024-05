Después de firmar el Compromiso por La Paz, el candidato de un "Mejor Rumbo para Puebla", Eduardo Rivera Pérez, refrendó que el morenismo no es la solución para transformar la realidad que necesita México en todos los sectores, la seguridad, además, aceptó el reto de Fernando Morales, de hacerse la prueba del calígrafo, porque no tiene ninguna propiedad en La Vista, ahora Morales Martínez deberá realizarse el examen toxiológico.

Subrayó que le dará chance al "muy sácale punta" del candidato oficialista para "que se saque la espinota que ayer en el debate se le quedó clavada" con dos debates más.

Invitó a la militancia de Movimiento Ciudadano (MC) a sumarse a su proyecto porque con Fernando no vale la pena debatir, por carecer de verdaderos proyectos, como el de dar seguridad a la población.

"Presente mi declaración 5 de 5, ahí viene todo, mi declaración patrimonial fiscal, el estudio toxicológico, el mental; él hizo una referencia, ayer, que tenía una casa en la vista y si quiero sujetarme el detector de mentiras. No tengo ninguna casa en la vista, mi patrimonio está establecido aquí, no tengo presta nombres, no tengo ni soy socio de empresas, no tengo otro lugar, nada más que lo que está establecido en la declaración 5 de 5".

Luego de asegurar al Arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, y a los rectores de la IBERO, Mario Ernesto Patrón Sánchez, UPAEP, Emilio José Baños Ardavín y catedráticos de la Iberoamericana Puebla, priorizó que el Mando Único no es la solución como confirma el fracaso de la seguridad en más de cuatro estados morenistas.

Bajo esa perspectiva insistió que Armenta debe debatir nuevamente porque el el round dominguero, quedó a deber a los morenistas.

"Se necesita voluntad política, ustedes recordarán que el candidato de la mentira estaba muy sácale punta estaba muy entrón con los debates que fueran necesarios, y que me esperaba en la plancha de el zócalo de Puebla, y después cambió de opinión dejó la responsabilidad a su dirigencia para que definiera su participación en los debates, a mí me encantaría. Esto va para Armenta que hubiera dos debates más, y es más, quiero ser muy puntual, solo entre el candidato Armenta y Lalo Rivera".

Nuevamente, retó a Armenta Mier a que asista a un segundo debate y si es necesario en un tercero un día antes de que terminen las campañas políticas, "le doy la oportunidad para que se saque la espinota que se llevó el día de ayer en el debate".