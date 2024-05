"Ni Máynez ni yo vamos a declinar", dijo el candidato a gobernador de Puebla de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, en su visita a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Ante eso, reiteró que, ni el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, ni él, van a declinar, “vamos a ir hasta el final porque, en 6 semanas y vamos para 7, hemos logrado ya remontar las preferencias electorales, con Maynez en el país y en Puebla estamos a 4 puntos de rebasar a Lalo Rivera".

Y es que, las encuestas publicadas están truqueadas, sin embargo, ahora ya no hablan de voto útil, porque ahora el voto útil es para Movimiento Ciudadano, por eso, insistió en que, “no vamos a declinar, vamos a ir hasta el final, porque el reto que le lanzamos a los otros dos candidatos no me lo han podido contentar”.

No estoy en contra de los programas sociales, pero la distribución de la riqueza es injusta, “los programas no pueden ser universales, pero el mayor problema es que desde 1988 hasta 2023, que es el último presupuesto de la federación cada año se les ha dedicado más dinero a los problemas sociales y cada vez hay más pobres”.

“Traducido al chavorruco Fernando Morales, el presidente Andrés Manuel López Obrador te regala las muletas y te corta las patas, pero también le agradeces las muletas”.