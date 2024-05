El candidato a la gubernatura por la coalición “Mejor Rumbo para Puebla”, Eduardo Rivera, concluyó su visita a Huauchinango con una gran reunión con militantes y simpatizantes, siendo su sexto cierre.

En este encuentro, Rivera compartió con las y los asistentes propuestas como la tarjeta 'Salud Contigo', la mejora de la infraestructura, los créditos sin intereses, entre muchas otras con las cuales, tal como hizo en Puebla capital, buscará “llevar a un Rumbo Seguro a Huauchinango y a toda la Sierra Norte”.

“Hagamos este sueño posible, trabajando juntos y unidos. Porque de esto se trata esta elección, se trata de ganar para que haya un Rumbo Seguro, para que regrese la seguridad, las medicinas, los apoyos al campo y de eso me voy a encargar”, aseveró.

En tanto, Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que “Lalo no es un improvisado, no es alguien que se cuelgue de marcas ajenas, o que trate de colgarse de otros liderazgos, Lalo tiene su propia historia, historia de resultados, historia de trabajos y de honestidad”, por lo que solicitó a todas y todos quienes hoy lo apoyan a él y a las y los candidatos de la coalición a mantenerse firmes y no dejarse amedrentar para conseguir la victoria este próximo 2 de junio.

En este evento estuvieron las y los candidatos Eloy Martínez a Presidente Municipal; Ana Tere Aranda y Néstor Camarillo al Senado de la República; Ricardo Cruz y Celis a diputado federal; Fermín Bautista a diputado local; así como Liliana Ortiz; Augusta Díaz, Presidenta Estatal del PAN; Carlos Martínez, Dirigente Estatal del PRD; y Ángel Ávila, Representante del PRD Nacional.