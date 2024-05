El candidato a gobernador de un "Mejor rumbo para Puebla", Eduardo Rivera Pérez, invitó a su par del partido oficialista Alejandro Armenta Mier a presentarse en un segundo debate que la Coparmex puso en la mesa electoral.

La víspera, el sindicato empresarial propuso a los candidatos de las diferentes fuerzas electorales debatir por segunda ocasión el martes 28 a las 20 horas de este mayo.

"Felicito a la Coparmex y a los organismos ciudadanos para que pueda darse este importante debate, cosa que hemos insistido desde que inició la campaña".

Refrendó, nuevamente, que le ha pedido a su amigo, el candidato Humberto Aguilar Coronado ser su representante para que se gestione la hora, el lugar, las condiciones, los formatos y el horario del debate.

Al concluir su presentación de las unidades del transporte público Rosa exclusiva para mujeres, insistió que no quiere porque no quiere perder otra vez, "Armenta no le saques".

Insistió que para las y los poblanos es muy importante debatir en temas, como el de la línea del transporte para mujeres.

Los recursos para crear un tren y otro sistema de movilidad similar, aseguró, que costarían la mayor parte del presupuesto del estado dinero que es mejor invertir en seguridad, servicios médicos, asfaltar nuevas calles, y caminos en la Sierra Norte y Negra y en La Mixteca; además, de hacer eficiente al transporte público poblano, mejorar la iluminación en todo el estado y ayudar a todos los presidentes municipales a resolver sus problemas inmediatos.

Bajo ese panorama electoral acentuó que no se trata de debatir por debatir si no se trata de exponer proyectos esenciales para la población como el de la propio transporte público pero como Armenta no quieren es porque "le hache achi", dijo entre bromas.