Un plan de contención para la zona limítrofe de Quimixtlan y Veracruz para tener mayor seguridad, además de mejor sueldo para los agentes que cuidan el campo y con ello frenar la corrupción, propuso el candidato a gobernador de Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier.



Durante su cierre de campaña en el municipio de Quimixtlan, relató a los habitantes que él trabajó en el campo y por eso conoce el sector agropecuario, sus necesidades y problemas.



En este sentido, dijo que si gana el 2 de junio no tolerará las extorsiones por parte de los llamados "agentes de tránsito" en contra de los agricultores y ganaderos, principalmente en el traslado de mercancías a los tianguis y mercados de la capital, y otros puntos del país.



"Como yo soy productor sé las necesidades y les voy a pagar bien a los agentes de tránsito, oigan bien esto, porque luego nuestros hermanos que traen 5 costalitos de ejote, 2 cajitas de calabaza y 10 marranitos, pero no traen camionetas de marca, pues les vamos a dar una constancia para que los ayuden a bajar sus mercancías en los tianguis y que nadie moleste", apuntó.



Aunado a ello, mencionó que uno de los 10 agroparques que planea construir en Puebla estaría en la zona de Quimixtlán y el Valle de Serdán.



Y también habló de su idea para certificar e industrializar el aguacate para que países como Estados Unidos y Canadá '"lo paguen en dólares y no centavos".



Finalmente, el abanderado de Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México, recordó su proyecto para promover los productos regionales en el Tren Interoceánico y así darles valor agregado que represente mayores ganancias para las y los productores.