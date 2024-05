Alejandro Armenta Mier, candidato a gobernador de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo que ve normal los ataques contra la 4T a punto de concluir las campañas, debido a que sus adversarios “están vencidos”.

Minutos antes de participar en una rodada que partió del Parque Paseo Bravo en la capital poblana, el político declaró que los candidatos de la alianza Morena-PT-PVEM-Panal y Fuerza por México “siguen avanzando” y pedirán el voto hasta el último día que la ley se los permite.

En ese sentido, comentó que la semana que está por iniciar tendrá reuniones a puerta cerrada, con su estructura electoral, a fin de delimitar el plan que seguirán para el cuidado de las casillas el 2 de junio.

“Es normal que nuestros adversarios intenten atacarnos porque están vencidos y nosotros con humildad seguimos avanzando (…) de una vez les digo, jueves, viernes y sábado voy a trabajar a puerta cerrada, no haré eventos públicos, pero sí me reuniré con la estructura electoral, nosotros no le paramos”, refirió.

Al ser cuestionado sobre si espera violencia el día de las votaciones, Alejandro Armenta opinó que en Puebla el gobernador del estado ha estado pendiente del tema de la seguridad y eso probablemente se verá reflejado.

“Deseamos que sea una jornada muy tranquila y en orden, queremos que sea un proceso en paz”, expresó al descartar que él vea miedo en la población por salir a las casillas a votar, además de consideró Puebla no registra los índices de inseguridad que hay en otros estados del país, “aunque eso tampoco es consuelo”.

De esta manera Alejandro Armenta llamó a los ciudadanos a salir a votar y recalcó que la Cuarta Transformación “va muy bien”.

Así, antes de subirse a una bicicleta para iniciar el recorrido, expresó que “la vida es como la bicicleta, la vida significa darle para adelante, pedalearle fuerte y mantener el equilibrio, esa es una filosofía”.

Promete ampliar red estatal de ciclopistas

Al reunirse con colectivos ciclistas, Alejandro Armenta prometió dar mantenimiento a las ciclopistas que hay en Puebla capital, así como ampliar la red hacia la zona metropolitana y otros puntos del estado.

Mencionó tres posibles rutas: Chignahuapan-Zacatlán-Huauchinango, así como Puebla-Atlixco-Izúcar de Matamoros, y Puebla-Amozoc-Tepeaca.

El objetivo, dijo, que haya corredores que sean no sólo para la activación física sino turísticos, para la promoción de conventos, iglesias y cascadas de zonas representativas del estado.

“Tenemos que acercarles la movilidad a todas y todos los poblanos, de todas las edades, para que tengan esta opción de transporte, pero también esta opción de diversión, de salud, de activación física. Estamos haciendo un estudio de todas las ciclopistas que hay en Puebla para conectarlas”, comentó al criticar que la red actual luce descuidada.

Ante ello, prometió que si gana el 2 de junio equiparía las ciclopistas con celdas solares y videocámaras, lo que permitiría que se puedan hacer recorridos nocturnos, entre otras características.