En términos de la atención a la violencia vicaria, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha sido complemente omisa y ha actuado con apariencias, porque de entrada, hacen que las víctimas caigan en la revictimización y eso es un acto muy grave.

A decir de la candidata a diputada local por el distrito XVII de la ciudad de Puebla por Movimiento Ciudadano, Luz Arredondo, solo en dos casos han tenido un poco de atención y esos han sido como un ungüento, porque fueron casos mediáticos.

“Es como decir: miren sí les hacemos caso”, pero es porque han sido los más mediáticos y los más expuestos, pero cuando un caso de una mujer llega de manera natural a tratar de gestionar una denuncia, ya sea por sustracción a menor o por violencia vicaria la mayor parte de las respuestas de Fiscalía es “no se puede, porque es el papá y porque ni siquiera es un delito”.

Por eso, para que procediera la violencia vicaria, ahora las mujeres tienen que llegar a denunciar violencia familiar de agravante vicaria. “pero muchas mujeres no tienen este conocimiento previo y por eso mi personaje mamá tomate es muy importante porque trata de hacer muy coloquial y natural lo que las mujeres tienen que hacer para llegar al acceso a la justicia".

Sin embargo, otro problema es que, aunque se logre la denuncia no hay ministerios públicos ni agentes ministeriales que tengan la experiencia para poder determinar y hacer investigaciones muy puntuales y concretas sobre el tema de la violencia vicaria.

Sobre la violencia en general, física, emocional, psicológica que llegan a Fiscalía, si hay mujeres que son golpeadas, con el ojo de fuera y la nariz sangrando lo primero que le dicen es “estás segura de que quieres seguir con la denuncia y de eso, tengo más de 6 carpetas que he tratado de armar en la Fiscalía”.

En la FGE si llegas y quieres denunciar un delito, lo primero es que te meten a un filtro llamado asesoría jurídica que no es otra cosa más que una forma para que puedas desistir a denunciar, “te hacen una espera de mínimo 40 minutos, ese tiempo la gente empieza a pensar en el tiempo y se sale de la fila y ya no llegas”.

Si llegas al asesoramiento jurídico te dicen que tienes que denunciar y te pasan con el ministerio público y también tienes que hacer una fila de hasta hora y media, “ahí ya llevamos más de dos horas de espera”.

Después, la entrevista la recaba el escribiente y no el ministerio público, “te preguntan si estás segura, te hablan de las complicaciones que conlleva denunciar y ya llevas 4 horas y te dicen que no lo hagas porque es el papá o se va a arrepentir el día de mañana”.

Luz Arredondo, dijo que, la gran incidencia en Fiscalía y el gran ánimo es no denunciar, que no levantes una denuncia porque el sistema es incómodo, porque tienen miles de carpetas de investigación, porque no tienen recursos.

La candidata a diputada local por el distrito XVII de la ciudad de Puebla por el partido naranja, afirmó que eso es lo que pasa en las Fiscalías, con personal poco preparado, sin perspectiva de género, sin perspectiva de infancia, y que lo único que quien es acabar su turno, porque trabajan 24 por 48 o 48 por 72.