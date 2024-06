El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier advirtió que en su gobierno no habrá “becas” ni "días de campo" para sus futuros secretarios y colaboradores, ya que los evaluará de manera constante y si no dan resultados se van.

Al ser cuestionado respecto a la integración de su gabinete, el morenista advirtió que será "muy estricto" y que los perfiles que elegirá serán de gente capaz y que esté dispuesta a “consagrarse” al trabajo por “amor a Puebla”.

“No vamos por cargos, vamos por encargos y los encargos son contra resultados, no hay becas, no son días de campo, no son trabajos de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, no son de lunes a viernes, si hay necesidades a las 2:00, 3:00 o 4:00 de la mañana tienen que estar”, declaró en entrevista al recalcar que trazará metas por día, semana, mes, bimestre, trimestre y al año, a fin de que todos rindan cuentas.

De esta manera, el morenista advirtió que se equivocan aquellos que piensan que por haber realizado dos meses de campaña, tienen asegurada su estancia en el gobierno por los próximos seis años.

“Las carteras de la administración son para gente que se consagre y tenga amor, no me puede equivocar con gente que a los ocho días ya se cansó o ya se hartó. No es tampoco para los que trabajan en campaña, para disfrutar seis años de beca, conmigo no es así, eso no es la Cuarta Transformación ni es la mística de mi gobierno”, hizo hincapié.

Sobre su equipo de transición, Armenta Mier comentó que será el mismo con el que hizo campaña, aunque confesó que algunos de ellos le han dicho que se sienten cansados y quizá ya no quieran seguir, pero con los que se queden seguirá adelante.

Particularmente refirió que no tolerará la corrupción y que sin importar de quién se trate, estará fuera. “No habrá ni tarjeta amarilla, se van, si hay corrupción, no tengo fobias, pero habrá justicia plena”, citó.

Otro punto que abordó el gobernador electo fue su comunicación tanto con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum como del mandatario poblano Sergio Salomón Céspedes, para lograr un correcto cambio de gobierno.

Por principio de cuentas, dio a conocer que ya comenzó la revisión del Presupuesto de Egresos para 2025 y la reingeniería que pretende realizar en el gobierno estatal, con la fusión de algunas secretarías, como es el caso de la Secretaría del Deporte y Juventud; Secretaría de Cultura y Arte; Secretaría de la Tecnología y la Sostenibilidad.