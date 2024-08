El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que, en el caso de que sí exista una indemnización a deber, se les pagará a los ejidatarios que llevan bloqueando a la autopista México-Puebla por dos días.

Sin embargo, comentó: “conflicto que se resuelve con dinero, no es conflicto”, sentenció el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante el bloqueo de los ejidatarios en la autopista México - Puebla.

En su acostumbrada rueda de prensa "mañanera", nuevamente tocó el tema luego de que cientos de automovilistas se mantienen varados luego de dos días.

De este modo, el mandatario federal afirmó que el Gobierno de México no reprime porque “es mejor convencer, persuadir, que reprimir”.

Por otro lado, López Obrador dijo estar dispuesto a pagar a los campesinos de Santa Rita Tlahuapan la indemnización de sus tierras, pero lo justo y conforme al avalúo que se hizo, pues insistió que no cederá a chantajes.

“Nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar (...) estamos dispuestos a pagarles de acuerdo al avalúo”, dijo el Presidente de México.

“Ojalá y acepten las condiciones que son justas y también que estén tranquilos, no se les va a reprimir porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes”, señaló.

Un abogado detrás del bloqueo

Un día antes, sin mencionar nombres, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, reveló que hay un abogado que quiere sacar provecho personal al azuzar a ejidatarios para el bloqueo de la autopista Puebla México.

Alrededor de las 20 horas del 6 de este martes, ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan se levantaron de la mesa de diálogo luego de no llegar a ningún acuerdo, lo que ha provocado que la autopista México-Puebla siga sin circulación.

Hay un caos vial en las autopistas donde el tráfico ya rebasa varios kilómetros. Hasta el momento se desconoce si se abrirán las vialidades.

Alrededor de las 11 de la mañana del 6 de agosto, inició la protesta de un grupo de más de 200 ejidatarios, quienes bloquearon la circulación de la autopista en el kilómetro 74.