Desde el anuncio de impulso a las Casas Puebla en el extranjero, hasta inversiones en una fábrica de páneles y la creación de una ley que prohibirá la venta de animales sonrientes como gatos y perros, el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, realizó una gira por Nueva York.

En entrevista a tres meses exactos de tomar posesión como mandatario estatal, con una bolsa de anuncios de inversiones y proyectos, Armenta Mier, fue arropado por migrantes en Nueva York, donde además, aseveró que habrá un trabajo coordinado en el siguiente sexenio gubernamental.

Impulso a las comunidades migrantes , con inversiones y reforzamiento de las Casas Puebla, anunció el gobernador electo Alejandro Armenta Mier, al sostener diversos encuentros con comunidades de mexicanos en Estados Unidos.

“Nací en Izúcar de Matamoros, muchos familiares míos vivieron aquí (Nueva York) tosa su vida, primas, primos, hermanos d mi papá, por eso es qué hay una comunicación directa. Vamos a reorganizar Casa Puebla, que es lo que ellos (migrantes) quieren, vamos a darles el lugar que se merecen en lo político electoral y económico” sostuvo.

-¿Apoyo a los migrantes?

Absoluta, absoluta, es la más importante del país, no hay una mayor fuente de ingreso en México. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre los ha mencionado como las heroínas y héroes de la patria (…) vamos a tener un gobierno con un enfoque migrante absoluto.

Anunció que habrá un foro y se presentarán las líneas operativas para la fábrica de paneles solares, para que la comunidad migrante poblana, especialmente la de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, tengan en Ciudad Modelo un espacio.

“Vamos. Instalar la primera fábrica de paneles solares, porque Puebla de va a convertir de la mano de la doctor Claudia Sheinbaum, en el primer estado con mayor electro movilidad, como en el transporte, escuelas y en el sector agropecuario”, sostuvo.

Prohibida la venta de animales domésticos

Asimismo Alejandro Armenta, exhortó a los nuevos diputados locales para que se haga una ley que prohíba la venta de animales domésticos o gatos y perros, para frenar un problema de salud pública en Puebla.

Indicó que en Puebla hay más de 200 mil animales en condición de calle, por lo que se buscará establecer esa nueva ley.

“Vamos a hacer una nueva ley lara que no se vendan perros, ni gatos, mejor se adopten. No es un juguete,si quieres tener un perro, adelante, pero no lo compres”, sostuvo.

Añadió que la entidad poblana, sería el primer estado del país en hacerlo, al tiempo de adelantar que se realizará un albergue para los seres sintientes, el que se ubicará en Flor del Bosque.

“Somos perrunos y gatunos, ante decisiones duras, hay que tomar soluciones concretas, no puede ser posible que más de 200 mil seres sintientes estén en la calle” insistió.

Por lo tanto, en Puebla se prohibirá la venta de perros y gatos o seres sintientes, anunció el gobernador electo Alejandro Armenta, al exhortar a la nueva legislatura del Congreso a proponer una iniciativa al respecto.

“Les hago un llamado a los diputados de la nueva legislatura, para que aprueben una reforma a la ley, para que en Puebla no se haga comercio con los animales sintientes, principalmente perros y gatos”, sostuvo finalmente.