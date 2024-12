Al iniciar su campaña en búsqueda de la presidencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra Piña, se comprometió a que su dirigencia será de territorio y no de escritorio, y advirtió las prácticas de la actual dirigencia estatal que quiso nombrar consejeros ex oficio, pero el Comisión Nacional de Elecciones le corrigió la plana; además en la política de alianzas, señaló que debe dejar de verse al PRI, y pensar en Movimiento Ciudadano; Lamentó que se haya dejado envejecer al partido.

En entrevista con Intolerancia Diario, el aspirante a la presidencia estatal, señaló que su proyecto de partido, es que haya una dirigencia todo terreno que visite todos los municipios, que funde nuevos comités, que tenga estructuras vivas, que sea incluyente, donde todos los grupos puedan tener viabilidad, democracia interna con procesos transparentes, democráticos y anticipados, no de último minuto, sin dedazo, ser oposición eficaz, y el PAN se constituya como el principal partido de oposición, y la mejor alternativa para los mexicanos.

Mario Riestra Piña señaló que tiene confianza en el panismo, en los consejeros estatales del PAN, pero sobre todo en la militancia, e indicó que, a diferencia de otros partidos, la decisión no recae en una sola persona.

Advirtió que la dirigente estatal del PAN ha generado suspicacias, como el que un día después de la elección ella misma destapó a alguien para la dirigencia, fue un error, y tuvo que asumir las consecuencias, y ofrecer disculpas, y acciones como esas han metido ruido.

“El método extraordinario que en mi opinión no era el deseable, deberíamos haber tenido la posibilidad los 21,500 miembros activos de Acción Nacional de participar, generó también suspicacias, y lo último fue que querían hacer nombramientos de consejeros, aunque la Comisión Nacional de elecciones les corrigió la plana”.

Dijo estar convencido de que hay una mayoría de panistas que tristemente ven que la actual dirigencia les quedó a deber, esa mayoría que no quieren la continuidad, quieren un PAN ganador, y no que administre las plurinominales, además tener un partido incluyente, y no de cuates.

Destacó que su planilla es la más incluyente, y entre los apoyos está el de Mónica Rodríguez, y ahora van por la inclusión y pluralidad, puntos que brillaron por su ausencia en los últimos tres años.

Los resultados

Del 2 de junio, dijo que los resultados fueron lamentables y desfavorables, fruto de lo que se sembró los últimos tres años en la dirigencia, y expuso, “No tuvimos una dirigencia que fuera oposición eficaz, hay que recordar que cuando Luis Miguel Barbosa siendo gobernador, llamó a la dirigente, promiscua de la política, ella decidió no denunciarlo por violencia política de género”.

“Olvidamos nuestra democracia, importamos el dedazo, todas las candidaturas se definieron por acuerdo cupular, eso terminó por quitarle al PAN un elemento distintivo, respecto a otras fuerzas políticas; tuvimos una dirigencia de escritorio, no de territorio”.

Mario Riestra advirtió que quienes creen que, con un video desde la oficina, se resuelve todo, están equivocados porque hay que a las comunidades, a las juntas auxiliares, a los municipios, al encuentro de la gente y de sus preocupaciones.

Las alianzas

De las alianzas, dijo que de acuerdo con lo que ha visto, la mayoría de los consejeros, piden ir solos, o replantear a los aliados, en pocas palabras, piden que el PAN regrese a sus orígenes, o que se voltee a ver a Movimiento Ciudadano, y dejemos de ver al PRI.

Recordó el estudio que presentó la dirigencia, donde se señala que la política aliancista, fue una de las causas de la derrota, y es un tema que se tiene que replantear.

PAN envejecido

El aspirante a la dirigencia señaló que el PAN está envejeciendo, porque el promedio de edad de la militancia es de 51 años, porque la militancia se alejó de los jóvenes, mientras el promedio de edad de los mexicanos es de 29 años.

“Estamos lejos de las prepas y las universidades, faltó inclusión, seguimos con la idea de los grupos, que si son morenovallistas, riverista, sin entender que la gente pide es frenar a Morena, no le importa de qué grupo sean; si hay gente honesta, que le pueda ganar a Morena, hay que ir con ella, y no se tuvo una dirigencia que le abriera las puertas a la ciudadanía, anteriormente se importaban candidatos de la sociedad civil”.

Advirtió además que más de veinte planillas fueron fantasma, registraron candidatos que no siquiera vivían en esos municipios, sólo por cumplir, pero se entregaron las plazas en esos municipios.