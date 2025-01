“Hay que saber ganar y saber perder”, señala la presidenta de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres a la ahora exdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera.

En entrevista con medios locales luego de la presentación de una aplicación (APP) del DIF municipal, la alcaldesa indicó que al final cada quien tiene forma y criterio de su forma de actuar.

“No la he visto, pero como en todo, hay que saber ganar y saber perder, yo espero que esta forma también genere un aprendizaje también para el panismo”, sostuvo.

“Hay que reconocer nuestros errores si nos equivocamos, aceptar en qué nos hemos equivocado. En el caso de la presidenta (Díaz de Rivera), hizo lo que tenia que hacer, los resultados se dieron hace poco en las elecciones, hay mucho trabajo que hacer”, añadió.

De este modo planteó que se debe hacer mejor para mejorar y que el PAN vuelva a crecer y retomar en la zona metropolitana de Puebla.

“No la he visto, pero bueno, como en todo, hay que saber ganar y perder”, insistió la presidenta municipal emanada del PAN.

Hace unas semanas, Cuautle Torres, informó que no fue tomada en cuenta para dirigir la coordinación de alcaldes panistas y en su lugar de colocó a Dolores Parra.

“Lástima que no se valore el trabajo, que no se respeten las condiciones que tenemos como municipio, no es Lupita Cuautle, es San Andrés Cholula y este es un trabajo de toda la militancia”, aseveró entonces.

Con molestia, la alcaldesa sanandreseña, acusó que por estrategia del Comité Estatal del PAN, al señalar por intereses se determinó que Parra tomara esa posición aunque ya no es presidenta municipal desde hace muchos años.

Dolores Parra, ni siquiera ganó su elección a diputada local, en la pasada contienda electoral, al perder abruptamente con Nayeli Salvatori del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La APP

Fue presentada la aplicación “Mi DIF”, herramienta diseñada para modernizar y facilitar el acceso de los servicios del Sistema Municipal DIF en San Andrés Cholula.

“Esta es una herramienta que nos llena de orgullo al pensar en los beneficios que traerá a las familias y comunidad. Esta aplicación no solo moderniza el acceso a los servicios del sistema sino también representa una transformación, con su implementación seremos más eficientes, reduciendo tiempos de espera”, destacó Lupita Cuautle.

Con la APP dijo, se busca no solo ahorrar el tiempo y recurso a los usuarios sino también fortalecer el vínculo entre el gobierno y ciudadanía.

Además, tiene como objetivo facilitar los servicios que se ofrecen en salud, rehabilitación, desarrollo comunitario y trabajo social.