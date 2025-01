La dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, informó que registrarán candidaturas en tres de los cuatro municipios donde habrá elecciones extraordinarias, ya que es lo que les permite la ley, una vez que en Ayotoxco de Guerrero no tuvieron candidato.

En entrevista la coordinadora del partido naranja, indicó que esperan que esta misma semana se pueda definir quienes serán las propuestas que se presentarán y que contenderán el próximo 23 de marzo en los municipios de Xiutetelco, Chignahuapan, así como Venustiano Carranza.

Dijo que habrá de sostener una reunión con la dirigencia nacional y se puedan definir las estrategias.

De posibles conflictos, señaló que en el caso de Chignahuapan fueron otras circunstancias las que llevaron a la nulidad de la elección, mientras en Venustiano Carranza, por su ubicación geográfica se presentaron los problemas

Precisó que si partidos, autoridades federales, locales, y órganos electorales hacen su trabajo, no tendría porqué haber problemas en los procesos extraordinarios.

En otro tema la también diputada local, señaló que Movimiento Ciudadano se mantendrá como oposición crítica, sin hacer acuerdos en lo "oscurito", y si existen propuestas del gobierno estatal o federal que deban apoyarse, lo harán.

“Nosotros no somos paleros de nadie nosotros no acostumbramos a hacer acuerdos en lo oscurito, y respetamos las opiniones del dirigente del Revolucionario Institucional, pero desde la tribuna se ha señalado que no hay interés de una alianza con ellos”.

Comentó que falta mucho para el 2027, en estos momentos, es que las alianzas tienen que ser con las personas, organizaciones de la sociedad civil.