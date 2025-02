Un total de ocho organizaciones políticas fueron las que presentaron su solicitud ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) para iniciar el proceso para obtener su registro como partido político local, siendo el Movimiento Antorchista el que lo solicita por segunda ocasión, luego de que en 2020 se le negó.

De acuerdo a la lista que dio a conocer el órgano electoral, el primer nombre que aparece es el de la asociación “Raptor One Found AC", que se denominaría “Partido Político Águila”, sin que existan referencias del mismo en las páginas electrónicas.

Sigue en la lista de acuerdo al orden en que solicitaron el registro Pas por Puebla y para Puebla que se denominaría PAS, del que tampoco existen referencias.

Candidatos Ciudadanos en Transformación A.C que se denominaría Fuerza Obradorista, y entre sus representantes está el exdiputado local por el PRD, Jesús Alonso Cañete

La siguiente agrupación es Movimiento Mexicano Humanista A.C. y sería el mismo nombre Movimiento Mexicano Humanista, algunos de sus integrantes se sumaron al proyecto de Claudia Sheinbaum.

La quinta agrupación en la lisa es Alas Puebla A.C que se denominaría Ciudadanos Independientes Unidos por Puebla, que si tiene una página en las redes sociales, y tienen un trabajo desde 2023.

Otra agrupación es Unión de Ciudadanos Progresistas del Estado de Puebla A.C que se denominaría Unión Ciudadana Progresista identificado con la Cuarta Transformación.

VM Concientizando por el Planeta A.C que se llamaría Partido Agrario Indigenista, en el que se asegura participan ecologistas.

Antorcha, otro intento

Movimiento Antorchista Poblano A.C que iría con el mismo nombre y que ya buscó ser partido político pero el Tribunal Federal falló en su contra.

El 23 de julio de 2020 los magistrados coincidieron en las irregularidades que hubo en el proceso por el cual Antorcha Campesina quería constituirse como partido político, entre ellas el uso de una pasta forma de la asociación Podamos Puebla para obtener el registro.

En el fallo se señala que el Movimiento Antorchista Poblano A.C. no cumplió con el requisito que exige la ley, de presentar ante el Instituto Electoral del Estado, en tiempo y forma, es decir, a más tardar el 31 de enero de dos mil diecinueve, carta de intención para constituirse como partido político local, dentro del procedimiento 2019-2020;

Además, el Movimiento Antorchista Poblano A.C. no cumplió con el requisito legal de presentar ante el Instituto Electoral del Estado, en tiempo y forma, los informes de origen y destino de los recursos utilizados dentro del procedimiento para la constitución de partidos políticos locales 2019-2020;

“No puede tenerse como válida, las certificaciones de que la celebración de las asambleas distritales de afiliación y la estatal de constitución como partido político local hayan reunido los requisitos exigidos por la ley para tal fin, toda vez que los funcionarios que las realizaron, no fueron designados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado y en consecuencia, carecían de competencia y jurisdicción para tal efecto, por lo que dichas certificaciones, derivadas de una actuación ilegal, se consideran nulas de pleno derecho, razón por lo que no es posible verificar el resto de los requisitos legales exigidos por el artículo 37 del CIPEEP, ya que no existe certeza que dichas asambleas distritales de afiliación y la estatal constitutiva como partido político, hayan cumplido”.