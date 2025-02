La primera mujer poblana que será candidata al cargo de magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Norma Angélica Sandoval Sánchez, rechazó ser afín a Morena, precisó “soy afín a la justicia”, y aclaró que la elección no es de los partidos políticos; indicó que la legislación electoral es perfectible y en Puebla hay mucho por hacer.

En entrevista con el Grupo Intolerancia, Norma Angélica Sandoval Sánchez, se dijo satisfecha, luego de la reforma que señala que se tiene que contender para la circunscripción a la que se pertenece formada por los estados de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, y destacó que no tiene la etiqueta de ningún partido.

La actual magistrada del Tribunal Electoral del Estado, que votó en contra de declarar la nulidad de los procesos electorales de Venustiano Carranza, y Chignahuapan al sostener que eran casos juzgados, al preguntarle sobre la confianza en el proceso electoral, dijo que confía en el mismo, luego de que la oposición ha señalado que solo los afines a Morena van a estar en la boleta, precisó, “yo soy afín a la justicia, cuando entré a la carrera de derecho, una de las razones que me hizo estudiarla, es que no soporto las injusticias, y a lo largo de mi camino como abogada, no solo como magistrada, es que vamos hacia ese anhelo de justicia que tenemos toda la ciudadanía”.

“Norma Angélica Sandoval Sánchez está comprometida con la impartición de justicia, y con escuchar a la ciudadanía, lo cual para mí no es nuevo, es un ejercicio, una actividad una acción que he venido realizando alrededor de toda mi carrera, y también la academia me ha acompañado a la par, y el escuchar a los estudiantes, va provocando a qué somos afines, y me parece que es importante resaltar que esta elección, no es de los partidos políticos”.

Insistió que no es un ejercicio de los partidos políticos, incluso en las sesiones del INE, en donde se discutirán los temas relacionados a la elección del poder judicial, los representantes de los partidos no están invitados, quienes están son los ciudadanos.

Los pendientes en materia electoral

El especialista en materia electoral, al preguntarle cuáles son los cambios que debían realizarse en la legislación, explicó que las normas son perfectibles una vez que fueron creadas por humanos, y el derecho va de la mano de la sociedad, es completamente dinámico, y se tiene que ir avanzando al mismo ritmo.

Comentó que aún y cuando la Cuarta Circunscripción tiene seis estados, en el caso de Puebla, se puede hablar de aterrizar el “derecho comparado” , es decir que se cuente con la ley adjetiva y sustantiva electoral; Actualmente el estado no tiene ambas, y solo se tiene el Código de Instituciones y Procesos Electorales, que contiene reglas y la manera, pero este debe dividirse, para separar normas y reglas.

Otro tema es el de las 659 juntas auxiliares porque no se tiene una Ley de Participación Ciudadana. Se busca que la ciudadanía participe, pero falta una regulación, y se tiene un nicho de oportunidad, crear una norma que materialice y haga eficiente todas esas formas de participación.

Señaló que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, solo se tiene la Ley Orgánica Municipal, y el Código que se va adaptando con jurisprudencia, e interpretación.

Norma Angélica Sandoval señaló que por el respeto que se tiene al Poder Legislativo de cada entidad, hay que generar las normas y leyes que provoquen una mejor forma de vida entre la ciudadanía.

Legalización de candidaturas

La doctora en derecho egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, explicó que junto con Jorge Sánchez Morales que aspira a la Sala Superior, fueron avalados por los tres comités para estar en la boleta por parte de los tres Poderes.

Señaló que en la boleta su nombre aparecerá tres veces y comentó que su principal fortaleza es que proviene de un tribunal electoral local y tiene una gran identidad con el estado, pero también con los otros cinco que conforman la circunscripción.

Cambio importante

Recordó que anteriormente era la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que enviaba las ternas al Senado de la República y la SCJN establecía la conformación de las ternas, entonces se corría el riesgo de ir a una circunscripción a la que no se pertenecía, pero las reglas cambiaron.

Indicó que ahora hay un estímulo que es ir por la región a la que se pertenece y se está haciendo historia porque es la primera vez que en México se va a implementar este método de elección, donde los distintos poderes generan sus propias propuestas. El Instituto Nacional Electoral organiza la elección y es la ciudadanía la que elegirá a los jueces, juezas y magistradas sin partido.

FRASES

“Me parece que México, y no solo Puebla, hace historia con esta nueva forma de elegir a los impartidores de justicia”.

“Entonces, tuvimos la fortuna, ¿verdad?, de que se conjugaron muchas situaciones. De poder haber sido idóneos, calificados como idóneos por parte de los tres comités. Después, bueno, pues la suerte y poder estar en la boleta…"